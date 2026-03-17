terça-feira, 17/03/2026

Criminosos morrem em confronto com a Força Tática

Três suspeitos mortos em ação policial

Milton
Publicado por Milton
Foto: Itamar Buzzatta

Polícia age após denúncias de tiros em bairro residencial

Três homens morreram em um confronto com a Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (17), no bairro Jardim São Paulo, em Coxim. Segundo a PM, os suspeitos, cujas identidades não foram divulgadas, integravam uma facção criminosa que vinha cometendo ataques e disparos em diversos bairros da cidade.

A guarnição foi acionada após denúncias de tiros na Rua Verônica Tobias e, ao tentar abordar os indivíduos, foi recebida a tiros. Dois suspeitos resistiram dentro de uma residência com armas de fogo e brancas, enquanto outro tentava fugir pelos fundos. Todos foram neutralizados pela polícia.

No imóvel, foram encontrados armas, munições e duas motocicletas roubadas, usadas pelo grupo para crimes na região. A área foi isolada para perícia e o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia Civil. A PM reforçou que a ação ocorreu dentro da legalidade e com foco na proteção da população.

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POLÍCIA

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