Criminosos morrem em confronto com a Força Tática

Polícia age após denúncias de tiros em bairro residencial

Três homens morreram em um confronto com a Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (17), no bairro Jardim São Paulo, em Coxim. Segundo a PM, os suspeitos, cujas identidades não foram divulgadas, integravam uma facção criminosa que vinha cometendo ataques e disparos em diversos bairros da cidade.

A guarnição foi acionada após denúncias de tiros na Rua Verônica Tobias e, ao tentar abordar os indivíduos, foi recebida a tiros. Dois suspeitos resistiram dentro de uma residência com armas de fogo e brancas, enquanto outro tentava fugir pelos fundos. Todos foram neutralizados pela polícia.

No imóvel, foram encontrados armas, munições e duas motocicletas roubadas, usadas pelo grupo para crimes na região. A área foi isolada para perícia e o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia Civil. A PM reforçou que a ação ocorreu dentro da legalidade e com foco na proteção da população.