quinta-feira, 4/09/2025

Criança era punida com banho gelado no frio de 5°C por xixi na cama em abrigo de Itaquiraí

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Duas servidoras do município de Itaquiraí, a 402 quilômetros de Campo Grande, estão sendo investigadas por maus-tratos contra uma criança de apenas 6 anos, portadora de deficiência, que vive na Casa de Abrigo Pequeno Príncipe.

Conforme denúncia feita ao Conselho Tutelar da cidade, por meio do Disque 100, as servidoras puniam a menina obrigando-a a tomar banho com água gelada, mesmo com a temperatura registrada em 5°C na cidade. O motivo alegado era o fato de a criança ter urinado na cama durante a noite.

Elas relataram a colegas de trabalho que adotavam essa prática para que a criança “aprendesse a não fazer mais”. Aos conselheiros e autoridades, os irmãos da vítima, que também estão abrigados na mesma instituição, relataram que as cuidadoras costumam pegar a menina com força, jogá-la na cama e até segurá-la pelos cabelos.

Uma das servidoras é concursada da prefeitura. A outra é convocada e, segundo a denúncia, teria parentesco com políticos locais.

No dia 25 de agosto, o prefeito da cidade, Thalles Henrique Tomazelli, instituiu uma comissão para investigar os fatos denunciados. “Considerando a necessidade de preservar os direitos das crianças abrigadas temporariamente na casa lar, resolve-se constituir comissão para instauração de sindicância, com a finalidade de averiguar atos em desacordo com as previsões legais”, diz o documento oficial.

A comissão é composta por três servidoras da Secretaria Municipal de Assistência Social e terá o prazo de 60 dias para apurar o caso e apontar as medidas que deverão ser adotadas pela prefeitura.

Enquanto durarem as investigações, as duas servidoras foram afastadas de seus cargos, sem prejuízo à remuneração. O prazo do afastamento é o mesmo da sindicância.

A prefeitura de Itaquiraí foi contatada, mas, até a publicação desta matéria, não obteve retorno. O espaço permanece aberto para futuras manifestações.

fonte: topmidianews

GERAL

