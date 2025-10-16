Crédito rural de R$ 12 bilhões começa a ser liberado

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou que a partir desta quinta-feira (16), às 15h, será possível solicitar crédito rural no valor total de R$ 12 bilhões, conforme previsto na Medida Provisória nº 1.314/2025. O lançamento, inicialmente marcado para quarta-feira (15), sofreu atraso devido a uma falha na publicação da portaria do Ministério da Agricultura que incluía novos municípios do Rio Grande do Sul na lista de beneficiários.

Segundo o secretário Nacional de Políticas Agrícolas, Guilherme Campos, o erro partiu do seu departamento, que já corrigiu o problema, garantindo o início imediato da liberação dos recursos. O crédito terá prazo de até nove anos, com um ano de carência e juros subsidiados, visando principalmente pequenos e médios produtores.

O BNDES informou que pelo menos 40% do montante será destinado a agricultores familiares vinculados aos programas Pronaf e Pronamp, considerados mais vulneráveis. Os beneficiários deverão comprovar perdas superiores a 30% em ao menos duas safras entre 2020 e 2025, em municípios com situação de emergência reconhecida federalmente.

As operações poderão ser feitas por bancos credenciados, seguindo os procedimentos do Banco Central para registro no sistema Sicor. A medida é vista como um alívio econômico e fundamental para garantir a continuidade da produção agrícola no país.