CRA anuncia novo treinador estreante no MS para temporada 2026

Clube de Regatas Aquidauana reforça projeto com foco em conquistas

Foto: EsporteMS

O Clube de Regatas Aquidauana (CRA) anunciou oficialmente a contratação de Renan Martins como novo treinador para a Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026.
Com sólida formação acadêmica e Licenças A e B, Renan traz experiência no futebol nacional e internacional. Além do técnico, o goleiro Breno Mohammed já é apontado como reforço certo.
O Congresso Técnico da competição acontecerá na próxima terça-feira, onde o CRA pretende consolidar detalhes do elenco.

Experiência e formação

Graduado em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Treinamento de Força, Renan também possui formação em Gestão Técnica no Futebol, combinando ciência e prática.

Trajetória de destaque

O treinador acumula passagens por clubes de renome, incluindo campanhas de destaque pelo ECUS-SP, com vice-campeonatos e participações na Copa do Brasil.

Filosofia de trabalho

Renan chega com foco em liderança, ética, mentalidade vencedora e valorização do trabalho coletivo, alinhando-se à visão de crescimento do CRA.

