Cotação da soja em Chicago atinge mínima de US$ 9,94

As cotações da soja em Chicago sofreram uma queda expressiva nesta quarta-feira (12), com o contrato de maio atingindo US$ 9,94 por bushel, abaixo da barreira de US$ 10. A desvalorização foi impulsionada pelas perdas nos mercados de milho e trigo, com recuos superiores a 2% nas cotações desses grãos. Além disso, o mercado de soja enfrenta pressões também devido à queda nos preços do farelo e óleo de soja na Bolsa de Chicago (CBOT).

Após uma reação positiva ao Relatório do USDA, que trouxe a redução das estimativas de estoques globais, o mercado parece agora mais defensivo, com investidores buscando garantir lucros em meio às incertezas geopolíticas. A guerra comercial e o avanço da safra na América do Sul, especialmente no Brasil e na Argentina, também influenciam os preços. As boas condições climáticas na Argentina, que ajudam na colheita, contribuem para a pressão negativa sobre os preços da soja.

A situação também é reflexo das tensões no mercado de trigo, com os preços ainda sendo impactados pela possibilidade de um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia.