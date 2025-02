COSTA RICA: Transporte público gratuito se transforma em passo importante para a inclusão e mobilidade social

Desde a implementação do transporte público gratuito em Costa Rica, em 3 de dezembro de 2021, a cidade experimentou mudanças significativas no cotidiano de seus cidadãos. A iniciativa, que completou três anos de operação, tem se mostrado um poderoso instrumento de inclusão social, proporcionando um direito básico a todos: a liberdade de ir e vir.

A gestão do prefeito delegado Cleverson Alves dos Santos e vice-prefeito, Roni Cota enfatiza a importância do sistema, que integra ônibus modernos e acessíveis, com câmeras de segurança e equipamentos adequados para atender pessoas com deficiência. São dois ônibus que circulam pela cidade, e um terceiro que conecta Costa Rica à comunidade da Lage, ampliando ainda mais o alcance da política pública.



Além de facilitar o acesso a serviços essenciais, como saúde, educação e emprego, a tarifa zero tem proporcionado uma melhoria significativa na qualidade de vida dos moradores. “A tarifa zero é um propulsor do direito de ir e vir. A diferença é avassaladora”, afirmou o prefeito, que também destacou a redução da falta de comparecimento a consultas médicas. O incentivo ao transporte gratuito tem sido fundamental para superar obstáculos financeiros, garantindo que os cidadãos não percam seus compromissos do dia a dia.



Os ônibus operam das 6h às 20h, com rotas que atendem todos os bairros e tempos de viagem de cerca de uma hora e meia. Os motoristas são admirados por sua atenção e cuidado, especialmente ao ajudar pessoas com necessidades especiais, idosos e crianças. Além de melhorar a mobilidade, a iniciativa resulta em menos tráfego e poluição, contribuindo para uma cidade mais sustentável e agradável.

Com operação contínua de segunda a sábado e serviços à comunidade da Lage três vezes na semana, o transporte coletivo gratuito em Costa Rica exemplifica como políticas públicas podem beneficiar a população, transformando em passo importante para a inclusão e mobilidade social.