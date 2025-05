COSTA RICA: Parcerias da prefeitura com o Governo Federal e de MS garantem a entrega de 42 novas moradias.

A cidade de Costa Rica/MS, celebrou a entrega de 42 novas moradias das famílias beneficiadas do Programa Crédito Associativo do FGTS no Residencial Flor do Cerrado II, resultado de uma parceria entre a Prefeitura Municipal via Secretaria de Assistência Social, Departamento de Habitação, o Governo do Estado, o Governo Federal, a Comunidade Organizada em Defesa de Moradia nas Ocupações Irregulares, Famílias sem Moradia no Mato Grosso do Sul – CRF e a Agehab/MS. A cerimônia de entrega das chaves ocorreu na última sexta-feira, dia 9 de maio de 2025, com a presença do governador Eduardo Riedel, da primeira-dama Mônica Riedel, e diversas autoridades estaduais e municipais, secretários estaduais Eduardo Rocha (Casa Civil) e Guilherme Alcântara (Seilog), além da diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani, do deputado Pedro Caravina, vereadores, secretários, subsecretários municipais, vice-prefeito, Roni Cota e prefeitos da região.

O projeto habitacional, coordenado pela Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul), faz parte de um esforço conjunto das esferas governamentais para atender à demanda habitacional crescente no estado. “Ninguém faz nada sozinho”, destacou o governador Riedel, ao elogiar a eficiência da equipe responsável e agradecer a parceria com o governo federal e a Caixa Econômica.



Com um investimento total em habitação que já alcança R$ 185 milhões desde o início da gestão atual e previsão de chegar a R$ 200 milhões até o final do ano, o governo estadual mostra seu compromisso com o desenvolvimento social. As novas unidades habitacionais possuem 48,13 m², contendo sala, dois quartos, cozinha e jantar, banheiro e área social. Em média, cada unidade custou R$ 150 mil.

O prefeito de Costa Rica, delegado Cleverson Alves dos Santos deu boas-vindas ao governador Eduardo Riedel e a caravana política presente, destacando os investimentos do estado em saúde e a parceria que zerou filas em exames, além de celebrar a entrega de 33 unidades habitacionais e a assinatura para mais 81, enfatizando a luta para reduzir o déficit habitacional em Costa Rica.



O prefeito costarriquense, também comemorou a parceria com o governo estadual que tem acelerado investimentos em diversas áreas, especialmente na saúde. “Zeramos fila de endoscopia, zeramos fila de ressonância e diversas outras filas”, afirmou, destacando também a importância das parcerias na área de habitação.

Além da entrega das casas, o governador Riedel vistoriou obras de recapeamento recentemente concluídas nas vias centrais da cidade, investimento que totalizou R$ 6 milhões. “Viemos entregar também hoje mais de 6 milhões de reais em recape ao município, que já está 100% pavimentado”, destacou o governador, que também mencionou a restauração da MS-223.



A entrega das moradias ocorreu durante a 4ª Expo Rica, parte das comemorações do 45º aniversário de Costa Rica, evento que atraiu milhares de pessoas e ofereceu uma programação variada de shows e atividades culturais, como rodeio e a tradicional Queima do Alho, cavalgada, entre outras atrações.

A cerimônia contou também com a presença do deputado estadual Pedro Caravina, que ressaltou a importância das casas para a realização do sonho da casa própria e reafirmou seu compromisso com o município. O superintendente da Caixa Econômica Federal no Mato Grosso do Sul, Augusto César Meirei Villaba, destacou a transformação que a entrega de casas representa na vida das pessoas, informando que, nos últimos três anos, foram construídas 3.110 casas no estado, com um investimento total de R$ 500 milhões.



O evento foi marcado por agradecimentos e expressões de gratidão das autoridades presentes, que destacaram a importância do trabalho coletivo e das parcerias entre os diferentes níveis de governo para o desenvolvimento do estado, do município e melhoria da qualidade de vida da população.

Magno Almeida, vice-presidente da Câmara Municipal de Costa Rica, expressou sua satisfação em estar presente na ação e parabenizou as famílias beneficiadas pelo programa de habitação, desejando prosperidade e felicidade aos novos moradores.



Letícia Oliveira Coelho, de 27 anos, e mãe de um menino de 5 anos, foi uma das moradoras que conquistou o sonho da casa própria. “É um sentimento enorme de gratidão, eu não sei como explicar, uma alegria que eu nunca senti antes”, disse emocionada.

Com a entrega das novas moradias, Costa Rica dá mais um passo importante na redução do déficit habitacional, proporcionando dignidade e segurança para as famílias contempladas e reforçando a importância da continuidade dos investimentos em infraestrutura e serviços essenciais para o município.