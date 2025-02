COSTA RICA: Com 4.704 atendimentos o município é 3º lugar no Programa ‘MS Saúde, Mais Saúde, Menos Filas’

A cidade de Costa Rica/MS, alcançou um feito notável no setor de saúde ao ocupar o terceiro lugar em atendimentos realizados através do programa ‘MS Saúde – Mais Saúde, Menos Filas’. Essa iniciativa, que é fruto de uma parceria eficaz entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Fundação Hospitalar e o Governo do Estado, tem como objetivo primordial a redução das filas para consultas, exames e cirurgias.



Com um total de 4.704 atendimentos em exames e cirurgias, Costa Rica se destacou em relação a outros municípios importantes, como Corumbá e Três Lagoas. O programa ‘MS Saúde’ já superou a marca de 66,1 mil atendimentos desde seu lançamento, refletindo o compromisso do governo estadual com a melhoria da saúde pública e a satisfação das necessidades da população.

A gestão do prefeito de Costa Rica, delegado Cleverson Alves dos Santos, e do vice-prefeito, Roni Cota, expressa sua gratidão pela sensibilidade demonstrada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. “Este é um governo municipalista, que realmente se preocupa com os 79 municípios e sua população. Assim como Eduardo Riedel está transformando MS em um Estado repleto de oportunidades, nós também estamos comprometidos em cuidar da Saúde e governar para todos”, afirmou o gestor costarriquense, ressaltando a importância da colaboração entre as esferas governamentais para o progresso das comunidades alcançadas.



A Secretaria de Estado de Saúde (SES) tem trabalhado incansavelmente para garantir que os cidadãos tenham acesso rápido e eficiente aos serviços de saúde. A parceria com os municípios é fundamental para que os objetivos sejam alcançados. O sucesso do programa em Costa Rica é um exemplo claro do impacto positivo que uma boa gestão pode ter na vida dos cidadãos.



Além de reduzir as filas para cirurgias e exames, o programa também visa proporcionar um atendimento mais humanizado e ágil, melhorando a qualidade dos serviços oferecidos à população. A expectativa é que essa iniciativa continue a se expandir e que mais municípios possam se beneficiar da experiência positiva de Costa Rica.

O secretário de Saúde do município, Daniel Rayckson Lemos Santos, expressa sua satisfação ao observar o progresso no atendimento e a redução das filas. “É um verdadeiro misto de alegria e alívio perceber, no semblante de cada cidadão, a realização de um sonho por dias melhores em sua saúde”, destaca ele. Essa transformação não apenas melhora o acesso aos serviços, mas também renova a esperança de uma vida mais saudável para toda a comunidade.



Com esse resultado expressivo, Costa Rica não apenas reafirma seu compromisso com a saúde pública, mas também serve como modelo para outras cidades no estado. O futuro é promissor para os serviços de saúde em Mato Grosso do Sul, e a população aguarda ansiosamente por novas melhorias e avanços no atendimento.