CORUMBÁ: Projeto “Um, Dois, Três, Cante Outra Vez!” celebra musicalização na educação infantil

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou nesta terça-feira, 7 de outubro de 2025, a culminância do projeto “Um, Dois, Três, Cante Outra Vez!”, no anfiteatro da Unicesumar. A iniciativa foi desenvolvida pelo CEMEI Maria Candelária Pereira Leite e Extensão, em parceria com a Escola Municipal Fernando de Barros, e reuniu a comunidade escolar em um momento cultural marcado por música, alegria e aprendizado.

O projeto teve como objetivo promover a musicalização na Educação Infantil, ampliando as possibilidades de aprendizagem das crianças por meio da vivência com sons, ritmos, movimentos e cantigas populares. A proposta envolveu professores, famílias e parceiros, reforçando o papel da música como ferramenta essencial para o desenvolvimento cognitivo, motor, social e afetivo das crianças.

Durante o evento, as apresentações encantaram o público e demonstraram o resultado do trabalho coletivo desenvolvido ao longo do ano. A ação reafirma o compromisso da SEMED com práticas pedagógicas inovadoras, inclusivas e que valorizam a infância.

A culminância contou com a presença do Secretário Especial de Articulação Política e Institucional, Marcos de Souza Martins, e da Secretária Municipal de Educação, Mabel Sahib, que parabenizaram os profissionais envolvidos e destacaram a importância de iniciativas que unem arte, cultura e educação na formação integral dos alunos.

