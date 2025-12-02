CORUMBÁ: Processo seletivo simplificado para professores temporários terá provas no domingo

A Secretaria Municipal de Educação informa que será publicado na edição desta terça-feira, 02 de dezembro, do Diário Oficial de Corumbá (DIOCORUMBÁ), o ensalamento dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado 2025 para Professores Temporários.

A divulgação oficial trará a relação completa dos locais de prova e a distribuição dos 2 mil candidatos inscritos, garantindo transparência e organização para a realização do certame.

A prova presencial está marcada para domingo, 07 de dezembro, com abertura dos portões às 07h15 e fechamento às 08h15. Os candidatos deverão consultar atentamente o ensalamento no Diário Oficial e comparecer ao local indicado com antecedência.

•IFMS – rua Pedro de Medeiros, 941 – Popular Velha

•Escola Tenir – rua Cuiabá, 263 – Centro

•EM Caic Padre Ernesto Sassida – rodovia Ramão Gomes, s/n° – bairro Dom Bosco

•EM Barão do Rio Branco – rua Geraldino Martins de Barros, 1122 – Centro América

•EM Clio Proença – rua Bernardino Alves do Couto, s/n° – bairro Nova Corumbá, Conjunto Guanã