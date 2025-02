CORUMBÁ: Prefeitura recebe doação de anestésicos para procedimentos de castração animal.

A Prefeitura de Corumbá recebeu anestésicos para procedimentos de castração animal. Recebido pelo secretário Antônio Juliano de Barros (Saúde), o material foi repassado pela Associação Mais Pantanal – Gapa. Em cumprimento ao decreto presidencial n° 12.254/2024, a Secretaria Municipal de Saúde encaminhou o medicamento para a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal.

“Quando assumimos a Secretaria, tomamos conhecimento do decreto da Presidência da República que determina que as Gerências de Saúde Animal integrem a estrutura das Fundações de Meio Ambiente. Recebi, como representante do prefeito, as doações, e vamos encaminhar à Fundação de Meio Ambiente, que terá todo o apoio da Secretaria de Saúde, que tem a sua estrutura e mão de obra qualificadas para fazer bom uso desses anestésicos”, explicou o secretário Antônio Juliano.

Também destacou a importância da parceria que promoveu a doação dos medicamentos. “A ação que o Mais Pantanal – Gapa está fazendo é de suma importância para o município, porque nós precisamos de parcerias. Mostra também a preocupação com o bem-estar dos animais e o trabalho visando conter o nascimento descontrolado de cães e gatos em nossa cidade”, completou o secretário.

Diretora-presidente da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, Cristina Fleming, afirmou que a pasta está se adequando para ter a Gerência de Bem Estar Animal em sua estrutura. Ela antecipou que as ações de castração de animais serão realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. “Estamos reorganizando o organograma da Fundação, criando uma Gerência de Proteção e Bem Estar Animal e, dentro dela, a pasta de Saúde Animal para atender o serviço da melhor forma possível. Nesse primeiro momento, iremos trabalhar em conjunto com os recursos humanos e a estrutura que a Secretaria de Saúde tem”.

A presidente da Associação Mais Pantanal – Gapa, Zenilda Torres, informou que os anestésicos foram adquiridos após repasse de emenda parlamentar do deputado estadual Paulo Duarte. Os medicamentos permitirão a realização de cerca de 2.900 procedimentos de castração animal. A coordenadora de Castração do Gapa, Elisângela Campos, também participou da cerimônia de doação na sexta-feira, 14 de fevereiro.