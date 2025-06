CORUMBÁ: Prefeito apresenta plano estratégico de infraestrutura 2025-2028 para vereadores.

O prefeito de Corumbá, Dr. Gabriel, apresentou nesta sexta-feira, 06 de junho, o plano de investimento em infraestrutura urbana para o período de 2025 a 2028. A proposta, estimada em mais de R$ 140 milhões, foi detalhada durante reunião com vereadores. O ex-governador Reinaldo Azambuja participou do encontro.

O plano de obras prevê ações nas áreas de pavimentação, drenagem, controle de enchentes, mobilidade urbana e requalificação de espaços públicos. “O objetivo é promover o desenvolvimento urbano sustentável, a valorização dos bairros e a melhoria da qualidade de vida da população”, afirmou o prefeito. Dr. Gabriel informou ainda que o planejamento será apresentado ao governador Eduardo Riedel na próxima semana, com o objetivo de garantir apoio financeiro. A Prefeitura também buscará recursos junto à bancada federal.

“Esse planejamento de infraestrutura mostra a organização e a priorização das questões importantes para a população e a cidade. É um excelente posicionamento”, disse o ex-governador de Mato Grosso do Sul ao conhecer detalhes do projeto estratégico.

A reunião também marcou a posse da nova secretária municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a engenheira civil Jossiely Godoi da Silva. “Estou aqui para trabalhar junto com cada um de vocês, para buscarmos juntos os recursos, as emendas, e levarmos nossos projetos ao Governo. Estou começando agora, mas já me coloco à disposição para tomar frente, estudar os projetos apresentados e ajudar Corumbá a avançar”, afirmou. Jossiely Godoy tem MBA em Gestão de Obras e especializações em Engenharia Elétrica e Ambiental.

Estiveram presentes na reunião as vereadoras Hanna Santana e Nanah Cordeiro, além dos vereadores Jovan Temeljkovitch, Marcelo Araújo, Matheus Cazarin, Chicão Vianna, Roberto Façanha, Genilson José, Edinaldo Neves, Elio Jr., Yussef Salla, Hesley Sant’Ana, Samyr Qualhada e Alexandre Vasconcellos (1º vice-presidente da Câmara).

Os secretários Marcos de Souza Martins (Governo e Gestão Estratégica) e Camila Campos de Carvalho (Planejamento, Receita e Administração) também acompanharam a apresentação.