CORUMBÁ: Paulo Medina é campeão do 1º Torneio Aberto de futebol de mesa.

Paulo Medina conquistou o título de campeão do 1º Torneio Aberto de futebol de mesa de Corumbá. O evento foi realizado no último sábado (06/12) no ginásio poliesportivo Nação Guató e reuniu nove competidores.

O objetivo do campeonato é difundir o futebol de mesa na cidade, atraindo novos praticantes de todas as idades. Os jogos foram disputados na regra oficial Dadinho.

Os competidores foram divididos em três grupos e fizeram partidas em turno único. Os oito melhores avançaram à fase eliminatória. Na grande decisão, Paulo Medina derrotou Ubiratan Campos pelo placar de 6 a 3. O campeão ganhou um troféu, e todos os participantes receberam medalhas.

O Torneio Aberto foi realizado pela Federação de Futebol de Mesa de Mato Grosso do Sul (Fefumems) e contou com apoio da Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec).

Como legado do evento, a Fefumems destinou três mesas oficiais e botões para serem utilizados por novos jogadores. O material fica armazenado no ginásio poliesportivo Nação Guató, que deve se tornar um polo da prática do futebol de mesa na cidade.

O presidente da Fefumems, Hélder Rafael, parabenizou os participantes e agradeceu o apoio dos parceiros que contribuíram para a realização do evento.

“Quero fazer agradecimentos especiais à diretora-presidente da Funec, Michele Olmos, e ao presidente da Câmara Municipal de Corumbá, vereador Ubiratan Campos, que confiaram no trabalho da federação e abriram as portas para a Fefumems em Corumbá. O Torneio Aberto é a materialização do compromisso assumido neste ano, pela nossa gestão, de expandir a prática de futebol de mesa para o interior do Estado. Esta foi a segunda vez que estivemos em Corumbá, e posso dizer que o campeonato foi um sucesso. Reunimos jogadores com experiência no esporte e também novatos, que descobriram no futebol de mesa um esporte desafiador. O trabalho terá continuidade em 2026 com calendário e eventos locais em Corumbá. Tenho certeza de que novos praticantes continuarão a surgir na cidade”, afirmou.