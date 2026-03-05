CORUMBÁ: CRAS Itinerante promove atividade em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o CRAS Itinerante realizou na manhã desta quinta-feira (05) uma atividade voltada à promoção do bem-estar, valorização e fortalecimento de vínculos com as mulheres atendidas pelo serviço.

A ação contou com a presença da vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Bia Cavassa, da gerente de Proteção Social Básica, Nelma Dib, e da coordenadora do CRAS Itinerante, Gediely Cavalcante Gomes, que acompanharam o encontro e dialogaram com as participantes sobre a importância da valorização feminina e do acesso às políticas públicas.

Durante a programação, o professor de Educação Física Jean Cestari conduziu uma atividade voltada à saúde e qualidade de vida, incentivando as participantes a refletirem sobre a importância do cuidado com o próprio corpo e com a saúde mental.

Em sua fala, o professor destacou que, mesmo diante das muitas responsabilidades do cotidiano, especialmente para as mulheres que acumulam diferentes funções na família e na sociedade, é fundamental reservar um tempo para cuidar de si mesmas.

Jean Cestari ressaltou ainda que a saúde vai além do aspecto físico, envolvendo também o equilíbrio emocional e mental. Segundo ele, quando a pessoa cuida do corpo, está cuidando também da mente e do espírito, fortalecendo sua capacidade de enfrentar os desafios do dia a dia.

O educador também utilizou uma analogia bastante conhecida para reforçar a mensagem sobre autocuidado. Ele lembrou que, nas orientações de segurança em aviões, recomenda-se que, em situações de emergência, a pessoa coloque primeiro a máscara de oxigênio em si mesma antes de ajudar o outro. A comparação ilustra que é preciso estar bem consigo para poder cuidar das outras pessoas.

Após o momento de reflexão e atividade física, as participantes também puderam desfrutar de um momento de cuidado e autoestima, com serviços de beleza, incluindo corte de cabelo e manicure, proporcionando um espaço de acolhimento, valorização pessoal e fortalecimento da autoestima.