Corumbá abre inscrições para seleção de professores temporários a partir de 10 de novembro

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abre na próxima segunda-feira, 10 de novembro, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de professores para a Rede Municipal de Ensino. O prazo termina no sábado (15 de novembro), às 17h (horário de Mato Grosso do Sul).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no link https://semedcorumbams.com.br , que ficará disponibilizado no site da Prefeitura (www.corumba.ms.gov.br). O candidato precisa preencher corretamente o formulário eletrônico, revisar as informações e imprimir o comprovante de inscrição. Não serão aceitas retificações e nem inscrições fora do prazo ou por outros meios.

O Edital nº 001/001/2025, publicado no DIOCORUMBÁ dessa quarta-feira, 05, visa suprir necessidades temporárias das escolas da zona urbana, rural e das regiões das águas. Os profissionais aprovados poderão ser convocados ao longo do ano letivo de 2026, conforme a demanda da Secretaria Municipal de Educação.

Etapas da seleção

O processo seletivo será composto por três etapas, sendo duas de caráter eliminatório e uma classificatória.

Primeira etapa – Validação da inscrição online

De caráter eliminatório, essa fase consiste na conferência dos dados enviados pelo candidato. Caso o participante realize mais de uma inscrição, será considerada apenas a última. Para comprovar a inscrição, é obrigatório imprimir o comprovante com número e dados pessoais e profissionais.

Se o nome não constar na lista preliminar de inscritos, o candidato poderá recorrer em até dois dias úteis após a publicação, conforme o edital.

Segunda etapa – Prova teórica objetiva

Também eliminatória e classificatória, a prova teórica será composta por 35 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada (a, b, c, d), sendo apenas uma correta.

A avaliação será aplicada em Corumbá, no dia 7 de dezembro de 2025, com duração de três horas.



Serão considerados aprovados os candidatos que acertarem no mínimo 21 questões.

A divulgação dos locais e horários da prova será feita no Diário Oficial de Corumbá (do.corumba.ms.gov.br). O candidato deve comparecer ao local com uma hora de antecedência, portando documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente.

Não haverá segunda chamada, e o não comparecimento implica eliminação automática. Durante a prova, é proibido o uso de aparelhos eletrônicos, relógios, papéis, chaves, bolsas e outros objetos pessoais.

O edital também prevê regras específicas para candidatas lactantes, que poderão solicitar atendimento especial no momento da inscrição.

Terceira etapa – Avaliação de documentos e títulos

De caráter classificatório, essa etapa será realizada apenas com os candidatos aprovados na prova teórica.

A entrega dos documentos deverá ocorrer em data, horário e local a serem publicados no Diário Oficial do Município. Os títulos devem ser entregues em envelope tamanho A4, acompanhados de documento oficial com foto.

Serão analisados certificados de formação, cursos e experiência profissional relacionados à área de atuação, conforme critérios estabelecidos no edital. Documentos ilegíveis, rasurados ou sem comprovação adequada não serão aceitos.

A falsificação ou irregularidade na apresentação de títulos resultará na eliminação imediata do candidato, com comunicação oficial.

O resultado preliminar da avaliação de títulos será divulgado no Diário Oficial de Corumbá, e o candidato terá dois dias úteis para apresentar recurso.

Outras informações

O processo seletivo reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência, desde que haja compatibilidade entre a função e a condição do candidato. A homologação final do processo está prevista para 30 de janeiro de 2026, e todas as atualizações oficiais devem ser acompanhadas pelo Diário Oficial do Município.