Corrida Cidade Morena agita Campo Grande neste domingo

A Corrida Cidade Morena será realizada neste domingo (25) em Campo Grande, com início das atividades às 5h15 e largada da meia maratona de 21,098 km às 5h30. As provas de 10 km e 5 km começam às 5h50, e atletas que largarem em horário ou pelotão incorreto serão desclassificados. O percurso passa por ruas como Cana Verde, Buenópolis, Ubirajara Guarani, Alto da Serra e Ayrton Senna, que terão bloqueios temporários, liberados gradualmente.

A idade mínima é de 18 anos nos 21 km, 16 anos nos 10 km e 14 anos nos 5 km, e atletas estrangeiros podem participar seguindo normas da CBAt. Além da classificação geral e por faixa etária, há categoria Elite nos 21 km e 10 km, com comprovação prévia de tempo mínimo. A premiação em dinheiro vai de R$ 800 a R$ 1.600 para os cinco primeiros da classificação geral, e todos que completarem a prova recebem medalha de participação.

Os três primeiros de cada categoria garantem inscrição gratuita na etapa seguinte e pontos no ranking anual. O evento acontece independentemente do clima, com tempo máximo de três horas para cada percurso, e os resultados oficiais saem em até 48 horas. A organização recomenda que motoristas evitem a região das Moreninhas nas primeiras horas da manhã devido aos bloqueios.