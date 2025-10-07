terça-feira, 7/10/2025

Coronel David visita 10ª CIPM, destaca ato heroico de policiais militares e lembra conquista histórica da PM com a Lei da Presunção de Inocência

Publicado por ANELISE PEREIRA

A manhã desta terça-feira (7) foi marcada por emoção e reconhecimento na 10ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar), em Campo Grande. O deputado estadual Coronel David (PL) esteve na unidade e destacou o “heroísmo” dos policiais militares 1º Sargento Edson Macedo da Silva, 1º Sargento Rosana Araújo Figueiredo, Soldado Maria Estela da Silva Casanova e Soldado Kaio Cesar Costa Rodrigues, que atuaram de forma decisiva para salvar um jovem em tentativa de suicídio no último dia 2 de outubro, no bairro Jardim Tarumã.

Segundo a ocorrência registrada, os policiais conseguiram, com diálogo, empatia e técnica, impedir que o jovem atentasse contra a própria vida. A equipe acionou o SAMU e acompanhou o atendimento até que a vítima estivesse em segurança. “A atuação desses policiais ilustra o compromisso inabalável da PM com a preservação da vida”, destacou o deputado.

Durante a visita, o comandante da 10ª CIPM, major Ferreira, agradeceu publicamente ao parlamentar por uma das leis mais importantes para a categoria, a Lei Complementar nº 240, de 29 de setembro de 2017, uma conquista do deputado Coronel David junto ao então governador, Reinaldo Azambuja (PL). A norma garante que policiais militares e bombeiros possam ser promovidos e frequentar cursos mesmo enquanto respondem a processos, desde que não estejam submetidos a conselhos disciplinares.

“Houve um tempo em que, se o policial respondesse a um processo, ainda que injustamente, ele ficava estagnado na carreira. Eu mesmo fiquei nove anos como tenente, esperando uma absolvição. Só fui promovido graças à mudança trazida por essa lei. Foi uma injustiça de décadas corrigida pela luta do Coronel David junto ao governador”, afirmou o comandante.

Em resposta, Coronel David disse se sentir honrado em reencontrar colegas e destacou a importância de reconhecer o trabalho dos policiais, muitas vezes invisibilizado pela sociedade.

O deputado também lembrou que foi autor do pedido ao Governo do Estado que culminou na criação do CABS (Centro de Atenção Biopsicossocial), ligado à Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), voltado à saúde mental dos profissionais da segurança pública. “Muitos dos nossos enfrentam as mesmas dores que o jovem salvo por vocês. Por isso lutamos para que os nossos profissionais da segurança pública tenham toda a assistência nessa área. Precisamos cuidar de quem cuida da sociedade”, pondera. Coronel disse ainda que “a polícia militar produz heróis todos os dias, heróis que nem sempre ganham manchetes, mas que fazem a diferença na vida das pessoas”, concluiu.

