Coronel David leva brinquedoteca a crianças acolhidas e transforma histórias em Coronel Sapucaia

Nem toda emenda parlamentar pode ser medida apenas em números. Algumas se traduzem em sorrisos, descobertas e novas oportunidades para crianças que enfrentaram momentos difíceis. É o caso do recurso destinado pelo deputado estadual Coronel David (PL) para a implantação de uma brinquedoteca na Casa Acolhida de Coronel Sapucaia, iniciativa que amplia o cuidado oferecido às crianças acolhidas e reforça o apoio às famílias que buscam recomeçar suas histórias com dignidade e esperança.

Durante agenda no município, o parlamentar visitou a instituição e conheceu de perto o espaço onde será montada a brinquedoteca. A visita foi acompanhada por sua esposa, Dra Ana Arminda, pela secretária municipal de Assistência Social, Jane Célia, pela coordenadora da entidade Dra. Ozana Ferreira, pelo vice-prefeito Carlão e importantes lideranças locais.

Coronel David destacou a importância de investir em ações que impactam diretamente a vida das pessoas.

“Quando investimos em uma criança, investimos no futuro. E quando oferecemos acolhimento, carinho e oportunidades, ajudamos a reconstruir histórias e fortalecer famílias”, afirmou.

A agenda teve início com reunião entre o deputado, o vice-prefeito Carlão e secretários municipais para alinhamento de demandas e fortalecimento de parcerias voltadas ao desenvolvimento do município.

Ao longo do mandato, Coronel David destinou recursos por meio de emendas parlamentares para Coronel Sapucaia, promovendo investimentos em áreas essenciais.

Na educação, os recursos viabilizaram a aquisição de notebooks, contribuindo para a modernização do ensino e o fortalecimento das atividades pedagógicas. Na saúde, foram destinados valores para o custeio de ações e serviços, ampliando a capacidade de atendimento à população.

Já na assistência social, o parlamentar garantiu a implantação de uma brinquedoteca, iniciativa voltada ao bem-estar emocional, à inclusão e ao desenvolvimento integral de crianças em situação de vulnerabilidade.

Para o parlamentar, cada recurso deve ser transformado em benefícios concretos para quem mais precisa. “Nosso compromisso é fazer com que o dinheiro público se transforme em ações que melhorem a vida das pessoas. E poucas coisas são mais gratificantes do que ver crianças sendo acolhidas com dignidade, carinho e oportunidades para sonhar”, ressaltou David.