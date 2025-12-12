Coronel David anuncia novas emendas, obras e garante reforço na segurança em Amambai

Em agenda oficial no município de Amambai nesta sexta-feira (12), o deputado estadual Coronel David (PL) concedeu entrevista, ao lado do prefeito Sérgio Barbosa, para anunciar novos investimentos, prestar contas das ações do mandato e reforçar o compromisso com a região de fronteira, uma das que mais recebem recursos do parlamentar. A visita integra a última rodada de agendas no interior deste ano, marcada pela definição antecipada das prioridades de emendas parlamentares para 2026 e pela fiscalização de obras estaduais em andamento.

Durante a entrevista, Coronel David explicou que antecipou a discussão sobre as emendas do próximo ano devido ao calendário eleitoral. Ele informou que sua assessora, Losane Cardinal, já está alinhando com o prefeito Sérgio as áreas prioritárias que deverão receber recursos, garantindo que Amambai seja contemplada dentro dos prazos previstos pelo Governo do Estado. Segundo o deputado, a cidade sempre reconheceu seu trabalho nas urnas e esse reconhecimento aumenta a responsabilidade do mandato. Com a nova emenda a ser definida ainda em dezembro, o parlamentar deve ultrapassar R$ 1 milhão enviados diretamente ao município ao longo de sua atuação na Assembleia Legislativa.

Um dos destaques da entrevista foi a situação da MS-156, rodovia fundamental para o escoamento e o deslocamento entre Amambai e outros municípios da região. Coronel David relatou que percorreu a estrada, registrou as más condições do asfalto e solicitou providências do secretário de Infraestrutura, Guilherme Alcântara, e do governador Eduardo Riedel. David confirmou que a licitação para recuperação total da rodovia já foi concluída e que as obras começam em janeiro, com sinalização completa e acompanhamento direto do mandato. O deputado também comentou sobre a aprovação recente, na Assembleia Legislativa, do projeto que autoriza o Governo do Estado a contratar empréstimo com o Banco do Brasil para garantir a continuidade das obras do programa MS Ativo Municipalismo, mesmo diante das dificuldades econômicas enfrentadas ao longo do ano.

Segurança

Outro ponto abordado foi a segurança pública. Como presidente da Comissão de Segurança Pública e Defesa Social da ALEMS, o deputado anunciou que Amambai receberá duas novas viaturas (uma para a Polícia Militar e outra para a Polícia Civil), além de novos equipamentos como coletes, munições e armamentos que devem chegar até janeiro. Segundo ele, “o trabalho policial na fronteira exige reforço constante de estrutura, e esses investimentos representam mais proteção para quem vive e trabalha na região”.

Saúde

Na área da saúde, Coronel David destacou a aquisição do aparelho FotoFinder, resultado de uma emenda enviada pelo parlamentar em parceria com o Sicredi e o Rotary. O equipamento será utilizado pelo Hospital do Amor no diagnóstico precoce de lesões pré-cancerosas, especialmente relacionadas ao câncer de pele. O parlamentar ressaltou que a iniciativa fortalece a saúde preventiva e amplia o acesso da população a exames de alta precisão. Ele lembrou ainda que, ao longo dos últimos anos, já destinou R$ 845 mil em emendas diretas para Amambai, beneficiando o Hospital Regional, o Fundo Municipal de Saúde, escolas, entidades sociais, a APAE, associações e iniciativas culturais e esportivas.

O prefeito Sérgio Barbosa também participou da entrevista e agradeceu a parceria com o deputado, destacando sua experiência em segurança pública e sua compreensão das demandas específicas da região de fronteira. Ele afirmou que Amambai reconhece o trabalho do parlamentar e que a cidade sai fortalecida com a confirmação de mais uma emenda para 2026. O prefeito aproveitou para comentar sobre a situação crítica do IML, que enfrenta falta de médicos peritos e períodos sem atendimento devido à sobrecarga dos profissionais. Segundo ele, já levou a demanda à Secretaria de Segurança e reforçou a necessidade de concurso público para suprir a carência.

Pavimentação

Durante a conversa, Sérgio Barbosa também destacou que o governador Eduardo Riedel estará em Amambai neste domingo (14) para lançar oficialmente a pavimentação da MS-289, que liga o município a Juti. A obra é considerada estratégica para o desenvolvimento regional e deve melhorar significativamente o trânsito entre as duas cidades. O prefeito pediu que o deputado acompanhe de perto mais essa execução, garantindo que o cronograma seja cumprido e que a obra seja entregue com qualidade.

Ao finalizar a entrevista, Coronel David agradeceu à população pela confiança ao longo dos anos e reafirmou que seguirá acompanhando as demandas do município.

“Amambai sempre acreditou no nosso trabalho, e isso renova ainda mais meu compromisso de seguir atuando para melhorar a vida das pessoas e fortalecer serviços essenciais, como saúde, segurança e infraestrutura em toda a região de fronteira”, afirmou o deputado.