Coronel David anuncia apoio ao esporte e transporte de crianças em Três Lagoas

O deputado estadual Coronel David (PL) esteve em Três Lagoas, onde cumpriu agendas voltadas à Segurança Pública, investimentos em saúde e projetos sociais, além de tratar de estratégias políticas para 2026. Durante a visita, o parlamentar foi recebido pelo vereador Sargento Rodrigues (PP), líder do governo na Câmara Municipal, e por outras lideranças locais.

Coronel David visitou à Associação Centro Esportivo Pedro Arantes, que oferece aulas gratuitas de tênis para crianças carentes, promovendo inclusão e oportunidades por meio do esporte. O deputado anunciou a destinação de emenda parlamentar para a aquisição de uma van. O veículo garantirá o transporte das crianças para competições e treinamentos em outras cidades.

“O esporte é uma ferramenta de transformação social. Essa emenda vai permitir que mais crianças participem de torneios e tenham acesso a oportunidades que mudam vidas”, afirmou o deputado.

Segurança Pública

Em entrevista a uma rádio local, Coronel David destacou os avanços na segurança pública em Mato Grosso do Sul, citando a convocação de 500 remanescentes do concurso da Polícia Militar e a modernização das forças policiais. “Hoje o Mato Grosso do Sul não convive com alguns problemas de segurança que o Rio de Janeiro e São Paulo atravessam, infelizmente. Isso é fruto do profissionalismo e da dedicação dos nossos policiais. Eu não tenho dúvida de que temos os melhores do Brasil”, afirmou.

Coronel David visitou diversos amigos e apoiadores, passando também pela Vila Jupiá, onde recebeu solicitações da comunidade de pescadores, entre elas o reforço do policiamento local. Durante a agenda, o deputado esteve no 2º Batalhão de Polícia Militar, na Polícia Militar Ambiental (PMA) e no Estádio Madrugadão (Benedito Soares da Mota), mantendo contato direto com a população e registrando as principais demandas da região.

Emendas

Coronel David ressaltou conquistas recentes em Três Lagoas na área da saúde, incluindo a entrega de um veículo de R$ 300 mil para o Projeto Peniel e recursos destinados ao Hospital Auxiliadora. “Quando a população enfrenta problemas na saúde, acionamos o deputado, e ele prontamente resolve a demanda”, disse Sargento Rodrigues.

O parlamentar reiterou seu compromisso com o município e sua intenção de continuar representando Mato Grosso do Sul na Assembleia Legislativa, destacando o alinhamento de seu trabalho com a segurança pública e o desenvolvimento regional.

Ao longo de seus mandatos, o deputado estadual Coronel David destinou recursos a Três Lagoas nas áreas de saúde, assistência social e esporte. Entre as ações, estão investimentos no Desafio Jovem Peniel (R$ 30 mil em 2017 e R$ 300 mil em 2024), na Prefeitura e no Hospital Auxiliadora (R$ 200 mil em 2019 e R$ 100 mil em 2020 e 2021), no Instituto Pedro Arantes (R$ 200 mil em 2025) e aportes da Fundesporte e da Secretaria de Saúde, totalizando R$ 1,08 milhão para fortalecimento do esporte e da saúde.