Corinthians anuncia Fernando Diniz como novo técnico

Treinador estreia na Libertadores contra Platense

Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians, assumindo o lugar de Dorival Júnior, demitido no domingo, em acordo fechado rapidamente com a diretoria do clube. O treinador será apresentado ao elenco no treino da próxima terça-feira e estará no banco de reservas na quinta-feira, na estreia do Timão na Conmebol Libertadores contra o Platense, na Argentina. O contrato de Diniz é válido até dezembro de 2026 e ele terá a missão de recuperar o bom futebol e reconduzir a equipe às vitórias. Atualmente, a equipe enfrenta dificuldade ofensiva, com apenas cinco gols nos últimos nove jogos, período que culminou na saída de Dorival Júnior.

A diretoria acredita que o elenco atual tem qualidade suficiente para brigar por títulos no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores em 2026. Fernando Diniz ganhou destaque nacional em 2016 com o Audax e passou por grandes clubes como Athletico-PR, Fluminense, Santos, São Paulo, Vasco e Cruzeiro. Em 2023, conquistou a Libertadores pelo Fluminense e comandou a seleção brasileira em seis jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.