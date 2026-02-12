sexta-feira, 13/02/2026

Copa Verde 2026 terá 24 equipes e maior edição da história

Operário é confirmado entre os participantes

Milton
Publicado por Milton
Foto: Henrique Kawaminami

Campeões da Copa Norte e Centro-Oeste garantem vaga na Copa do Brasil

A CBF divulgou nesta quarta-feira os documentos técnicos da 13ª edição da Copa Verde, incluindo regulamento, tabela básica e plano geral de ações. A competição contará com 24 clubes das regiões Norte, Centro-Oeste e do Espírito Santo, divididos em dois blocos de 12 equipes: Copa Norte e Copa Centro-Oeste. Cada campeão garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027. Serão 70 partidas distribuídas em dez datas, com pelo menos seis jogos para 12 clubes e até dez partidas para os finalistas.

O torneio terá início em 25 de março e término em 7 de junho, período exclusivo da competição. Na primeira fase, os 24 clubes serão divididos em quatro grupos de seis, com equilíbrio entre os blocos Norte e Centro-Oeste. Operário é confirmado como um dos participantes, reforçando a competitividade da edição histórica. A Copa Verde se consolida como uma vitrine para clubes de menor expressão nacional e oportunidade de ascensão à Copa do Brasil.

A CBF mantém foco na organização e transparência da competição, garantindo calendário definido e critérios claros de classificação. A expectativa é de alta audiência e valorização do futebol regional.

CATEGORIAS:
ESPORTE

