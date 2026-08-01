Convenção do Avante reúne quase 2 mil pessoas e demonstra fortalecimento político com presença das principais lideranças de Mato Grosso do Sul

O Avante de Mato Grosso do Sul realizou, nesta sexta-feira (31), sua Convenção Estadual no Clube de Campo Associação Nipo Brasileira de Campo Grande MS, reunindo quase duas mil pessoas entre filiados, lideranças políticas, pré-candidatos e apoiadores. O evento consolidou o fortalecimento da legenda para as eleições de 2026, homologou as candidaturas a deputado estadual e deputado federal e confirmou a aliança com os partidos PP, União Brasil, PL, PSDB, MDB e Republicanos.

Presidida pelo Deputado Estadual e Presidente do Avante/MS, Lidio Lopes, a convenção demonstrou a força da legenda e o apoio às candidaturas que representarão o partido nas eleições.

Em seu pronunciamento, Lidio Lopes destacou que a expressiva participação popular e o prestígio das lideranças presentes refletem o crescimento do Avante.

“A presença de quase duas mil pessoas e das maiores lideranças políticas de Mato Grosso do Sul demonstra que o Avante está cada vez mais fortalecido. Construímos um partido unido, com candidatos preparados e comprometidos com o desenvolvimento do nosso Estado. Esse apoio nos motiva a ampliar nossa representação na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados”, afirmou.

Candidatos homologados Deputado Federal:

Humberto Sávio Abussafi Figueiró (Beto Figueiró)

Domício Cordeiro Chavante Filho

Delvani Balbuena Sobreira (Tutti)

Sérgio Fernando Harfouche Filho

Rui Spínola Barbosa

Gerson Almada Gonzaga

Ivanise Maria Rotta

Francisca Bevenuto Ferreira (Fran da Saúde)

Rúbia Mara Lopes Vieira (Professora Rúbia Mara)

Deputado Estadual

Lidio Nogueira Lopes (Lidio Lopes)

Ruy José da Costa Neto (Dr. Ruy Costa)

Rogério Inácio Rohr

Aurélio Luciano Pimentel Bonatto (Aurélio Bonatto)

Wilton Celeste Candelório (Leinha)

Vanildo Neves Barbosa (Vanildo Neves)

Sidcley Brasil da Silva (Sidcley Brasil)

Gilberto José Silva (China)

Cleberson Silveira Ferreira (Ronaldinho)

Ronnie Aparecido Gonzaga (Inspetor Ronnie Gonzaga)

Osvaldo Meza Baptista

Luciano Wagner Rodrigues

Johnathan de Arruda Jara (Johnnathan Jara)

Milton Alves Carvalho (Miltão)

Glaucia Antonia Fonseca dos Santos Iunes (Glaucia Iunes)

Maria Aparecida Oliveira do Amaral (Enfermeira Cida)

Cidlea Borges Rodrigues (Léia Borges)

Dra. Rosalina

Charlene Santana Bortoleto (Charlene Bortoleto)

Bárbara Mesquita (Pastora Bárbara Mesquita)

Sargenta Cíntia

Carina Salomão

Pamela Karina Eifler Ferreira (Pam Make)

Durante a convenção, o Avante também apresentou as diretrizes da campanha eleitoral e reafirmou o compromisso com o fortalecimento dos municípios, a geração de empregos, a melhoria dos serviços públicos e o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

A convenção contou com a presença de importantes lideranças políticas de Mato Grosso do Sul, entre elas o ex-governador e presidente estadual do Partido Liberal (PL), Reinaldo Azambuja, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, a senadora Tereza Cristina e a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes. A participação dessas autoridades reforçou o prestígio do evento e evidenciou o fortalecimento do Avante no cenário político estadual, consolidando a legenda como uma das protagonistas da disputa eleitoral de 2026.