Convenção do Avante reúne quase 2 mil pessoas e demonstra fortalecimento político com presença das principais lideranças de Mato Grosso do Sul

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Divulgação

O Avante de Mato Grosso do Sul realizou, nesta sexta-feira (31), sua Convenção Estadual no Clube de Campo Associação Nipo Brasileira de Campo Grande MS, reunindo quase duas mil pessoas entre filiados, lideranças políticas, pré-candidatos e apoiadores. O evento consolidou o fortalecimento da legenda para as eleições de 2026, homologou as candidaturas a deputado estadual e deputado federal e confirmou a aliança com os partidos PP, União Brasil, PL, PSDB, MDB e Republicanos.

Presidida pelo Deputado Estadual e Presidente do Avante/MS, Lidio Lopes, a convenção demonstrou a força da legenda e o apoio às candidaturas que representarão o partido nas eleições.

Em seu pronunciamento, Lidio Lopes destacou que a expressiva participação popular e o prestígio das lideranças presentes refletem o crescimento do Avante.

“A presença de quase duas mil pessoas e das maiores lideranças políticas de Mato Grosso do Sul demonstra que o Avante está cada vez mais fortalecido. Construímos um partido unido, com candidatos preparados e comprometidos com o desenvolvimento do nosso Estado. Esse apoio nos motiva a ampliar nossa representação na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados”, afirmou.

Candidatos homologados Deputado Federal:

  • Humberto Sávio Abussafi Figueiró (Beto Figueiró)
  • Domício Cordeiro Chavante Filho
  • Delvani Balbuena Sobreira (Tutti)
  • Sérgio Fernando Harfouche Filho
  • Rui Spínola Barbosa
  • Gerson Almada Gonzaga
  • Ivanise Maria Rotta
  • Francisca Bevenuto Ferreira (Fran da Saúde)
  • Rúbia Mara Lopes Vieira (Professora Rúbia Mara)

Deputado Estadual

  • Lidio Nogueira Lopes (Lidio Lopes)
  • Ruy José da Costa Neto (Dr. Ruy Costa)
  • Rogério Inácio Rohr
  • Aurélio Luciano Pimentel Bonatto (Aurélio Bonatto)
  • Wilton Celeste Candelório (Leinha)
  • Vanildo Neves Barbosa (Vanildo Neves)
  • Sidcley Brasil da Silva (Sidcley Brasil)
  • Gilberto José Silva (China)
  • Cleberson Silveira Ferreira (Ronaldinho)
  • Ronnie Aparecido Gonzaga (Inspetor Ronnie Gonzaga)
  • Osvaldo Meza Baptista
  • Luciano Wagner Rodrigues
  • Johnathan de Arruda Jara (Johnnathan Jara)
  • Milton Alves Carvalho (Miltão)
  • Glaucia Antonia Fonseca dos Santos Iunes (Glaucia Iunes)
  • Maria Aparecida Oliveira do Amaral (Enfermeira Cida)
  • Cidlea Borges Rodrigues (Léia Borges)
  • Dra. Rosalina
  • Charlene Santana Bortoleto (Charlene Bortoleto)
  • Bárbara Mesquita (Pastora Bárbara Mesquita)
  • Sargenta Cíntia
  • Carina Salomão
  • Pamela Karina Eifler Ferreira (Pam Make)

Durante a convenção, o Avante também apresentou as diretrizes da campanha eleitoral e reafirmou o compromisso com o fortalecimento dos municípios, a geração de empregos, a melhoria dos serviços públicos e o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

A convenção contou com a presença de importantes lideranças políticas de Mato Grosso do Sul, entre elas o ex-governador e presidente estadual do Partido Liberal (PL), Reinaldo Azambuja, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, a senadora Tereza Cristina e a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes. A participação dessas autoridades reforçou o prestígio do evento e evidenciou o fortalecimento do Avante no cenário político estadual, consolidando a legenda como uma das protagonistas da disputa eleitoral de 2026.

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POLÍTICA

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