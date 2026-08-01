Convenção do Avante reúne quase 2 mil pessoas e demonstra fortalecimento político com presença das principais lideranças de Mato Grosso do Sul

O Avante de Mato Grosso do Sul realizou, nesta sexta-feira (31), sua Convenção Estadual no Clube de Campo Associação Nipo Brasileira de Campo Grande MS, reunindo quase duas mil pessoas entre filiados, lideranças políticas, pré-candidatos e apoiadores. O evento consolidou o fortalecimento da legenda para as eleições de 2026, homologou as candidaturas a deputado estadual e deputado federal e confirmou a aliança com os partidos PP, União Brasil, PL, PSDB, MDB e Republicanos.
Presidida pelo Deputado Estadual e Presidente do Avante/MS, Lidio Lopes, a convenção demonstrou a força da legenda e o apoio às candidaturas que representarão o partido nas eleições.
Em seu pronunciamento, Lidio Lopes destacou que a expressiva participação popular e o prestígio das lideranças presentes refletem o crescimento do Avante.
“A presença de quase duas mil pessoas e das maiores lideranças políticas de Mato Grosso do Sul demonstra que o Avante está cada vez mais fortalecido. Construímos um partido unido, com candidatos preparados e comprometidos com o desenvolvimento do nosso Estado. Esse apoio nos motiva a ampliar nossa representação na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados”, afirmou.
Candidatos homologados Deputado Federal:
- Humberto Sávio Abussafi Figueiró (Beto Figueiró)
- Domício Cordeiro Chavante Filho
- Delvani Balbuena Sobreira (Tutti)
- Sérgio Fernando Harfouche Filho
- Rui Spínola Barbosa
- Gerson Almada Gonzaga
- Ivanise Maria Rotta
- Francisca Bevenuto Ferreira (Fran da Saúde)
- Rúbia Mara Lopes Vieira (Professora Rúbia Mara)
Deputado Estadual
- Lidio Nogueira Lopes (Lidio Lopes)
- Ruy José da Costa Neto (Dr. Ruy Costa)
- Rogério Inácio Rohr
- Aurélio Luciano Pimentel Bonatto (Aurélio Bonatto)
- Wilton Celeste Candelório (Leinha)
- Vanildo Neves Barbosa (Vanildo Neves)
- Sidcley Brasil da Silva (Sidcley Brasil)
- Gilberto José Silva (China)
- Cleberson Silveira Ferreira (Ronaldinho)
- Ronnie Aparecido Gonzaga (Inspetor Ronnie Gonzaga)
- Osvaldo Meza Baptista
- Luciano Wagner Rodrigues
- Johnathan de Arruda Jara (Johnnathan Jara)
- Milton Alves Carvalho (Miltão)
- Glaucia Antonia Fonseca dos Santos Iunes (Glaucia Iunes)
- Maria Aparecida Oliveira do Amaral (Enfermeira Cida)
- Cidlea Borges Rodrigues (Léia Borges)
- Dra. Rosalina
- Charlene Santana Bortoleto (Charlene Bortoleto)
- Bárbara Mesquita (Pastora Bárbara Mesquita)
- Sargenta Cíntia
- Carina Salomão
- Pamela Karina Eifler Ferreira (Pam Make)
Durante a convenção, o Avante também apresentou as diretrizes da campanha eleitoral e reafirmou o compromisso com o fortalecimento dos municípios, a geração de empregos, a melhoria dos serviços públicos e o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.
A convenção contou com a presença de importantes lideranças políticas de Mato Grosso do Sul, entre elas o ex-governador e presidente estadual do Partido Liberal (PL), Reinaldo Azambuja, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, a senadora Tereza Cristina e a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes. A participação dessas autoridades reforçou o prestígio do evento e evidenciou o fortalecimento do Avante no cenário político estadual, consolidando a legenda como uma das protagonistas da disputa eleitoral de 2026.