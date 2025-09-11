Contrabandista morre em acidente na MS-276

Na manhã desta quinta-feira (11), um grave acidente na MS-276 resultou na morte de um homem e deixou outro ferido. A colisão aconteceu próximo à Travessa da Figueira, entre Dourados e Deodápolis, envolvendo um VW Gol branco, com placas de Nova Andradina, carregado com cigarros contrabandeados.

O motorista perdeu o controle do carro e colidiu com um coqueiro às margens da pista, provocando a morte imediata de um dos cigarreiros. O outro muambeiro sofreu fraturas nas pernas e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas. A Polícia Civil e a Perícia Técnica estiveram no local para investigar as circunstâncias do acidente e o destino da carga ilegal.