Consulado brasileiro sob ataque violento no Paraguai

Novos detalhes começam a surgir sobre o ataque ocorrido na tarde de quinta-feira (3) em frente ao Consulado-Geral do Brasil em Ciudad del Este, no Paraguai. A principal linha de investigação aponta que o atirador seria um ex-funcionário da missão diplomática, possivelmente motivado por desentendimentos trabalhistas ou ressentimentos pessoais.

A informação foi confirmada por fontes ligadas à Polícia Nacional do Paraguai, que continuam analisando o conteúdo da carta deixada pelo agressor, encontrada próxima ao corpo. Embora o nome do suspeito ainda não tenha sido oficialmente divulgado, investigadores afirmam que ele tinha cerca de 40 anos e já teria trabalhado no consulado até poucos meses atrás.

Segundo a polícia, o homem chegou ao local por volta das 13h30, sacou um revólver calibre 38 mm e atirou contra a fachada do prédio. Em seguida, atingiu uma funcionária no braço e, logo após, cometeu suicídio.

A funcionária ferida segue internada no Hospital de Trauma de Ciudad del Este e não corre risco de morte. Familiares dela foram avisados e estão recebendo acompanhamento da equipe consular.

O consulado permanece fechado nesta sexta-feira (4) e reforçou as medidas de segurança. A comunidade brasileira local demonstrou forte comoção nas redes sociais, exigindo maior proteção nos arredores da sede diplomática.