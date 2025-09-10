quarta-feira, 10/09/2025

Construção civil em transformação: Workshop discute tendências e soluções inovadoras

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Temas estratégicos para o desenvolvimento sustentável e a modernização do setor estão em pauta durante a Semana da Construção, realizada de 8 a 12 de setembro na Faculdade SENAI da Construção, em Campo Grande.

O Workshop Semana da Construção segue com as inscrições gratuitas e podem ser feitas neste link onde também está disponível a programação completa.

A programação reúne palestras, painéis, oficinas e assinaturas de cooperação, consolidando a Capital como referência em inovação, sustentabilidade e desenvolvimento urbano voltada para profissionais, estudantes e toda a sociedade interessada em conhecer as principais tendências e inovações do setor da construção civil.

Temáticas que ainda serão abordadas:

  • O Mercado de Trabalho na Construção Civil | SENAI MS
  • Do Projeto à Realidade: Como Obter o Alvará de Construção com Eficiência | SEMADES
  • Tecnologia a Serviço da Construção: Soluções SEBRAETEC | SEBRAE/MS
  • Mobilidade Segura: Aprovação de Projetos Viários | AGETRAN
  • Do Físico ao Digital: A Revolução do Habite-se Online | SEMADES
  • Arborização nas cidades: o caminho para compatibilização com a construção | SEMADES
  • Cidades Resilientes: Árvores como Infraestrutura Viva | IAB
  • Incorporação e Regime Especial de Tributação (RET) | ACOMASUL
  • Licenciamento em Foco: O Papel Ético e Técnico do Profissional | SENAI/MS

O evento é uma realização da Prefeitura de Campo Grande, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Mato Grosso do Sul (SENAI/MS) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), e contará com o apoio de parceiros como a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea/MS), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/MS), Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul (Acomasul) e o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB).

Serviço

Data: 08 a 12 de semtebro
Local: Faculdade SENAI da Construção –
Endereço: Av. Rachid Neder, esquina com Rua Caxias do Sul, Bairro Coronel Antonino

CATEGORIAS:
GERAL

