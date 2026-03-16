terça-feira, 17/03/2026

Conselho de Ética vota representações contra Marcos Pollon

Defesa de anistia gera processo disciplinar

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados marcou para terça-feira, 17 de março, a leitura e votação de duas representações contra o deputado Marcos Pollon por manifestações em defesa da anistia dos presos políticos de 8 de janeiro. As ações são retaliações a sua atuação, incluindo ocupação da mesa diretora com os deputados Zé Trovão (PL-SC) e Marcel van Hattem (Novo-RS) e discurso em ato pró-anistia em Campo Grande. Pollon afirma que sua conduta está amparada pelo direito à livre manifestação do pensamento e defende os direitos das pessoas perseguidas politicamente.

Durante os julgamentos, denunciou abusos, tortura e condições desumanas enfrentadas pelos presos. O processo apresenta irregularidades inéditas, como julgamento coletivo e impedimento de testemunhas apresentadas pela defesa. Sessões extraordinárias foram realizadas às quintas e sextas, despertando críticas internas. A OAB passou a acompanhar o julgamento após denúncias do advogado Ricardo de Sequeira Martins, que renunciou à defesa diante das falhas processuais.

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POLÍTICA

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