Conclusão do Centro de Belas Artes marca vitória para Campo Grande e encerra décadas de espera, destaca Ronilço Guerreiro

Após décadas de abandono e dinheiro público desperdiçado, a estrutura que abrigaria a rodoviária de Campo Grande e que será o Centro Municipal de Belas Artes já tem prazo para finalmente ser entregue à população: 60 dias para a conclusão de uma parte do projeto, conforme informações da prefeitura. Para o vereador Ronilço Guerreiro, a finalização do local representa o resultado de uma luta que ele acompanha desde o início do mandato, com cobranças, audiências públicas e mobilizações dentro e fora da Câmara Municipal.

A obra, iniciada em 1991 para ser a nova rodoviária da Capital, nunca foi concluída e ao longo dos anos acabou se tornando um dos principais símbolos de obra pública inacabada da cidade. O local, na região do bairro Cabreúva, vai abrigar o Centro de Belas Artes e outras unidades administrativas da prefeitura, como o Parktec e a Agetec.

Guerreiro destaca que, desde que assumiu o mandato, passou a acompanhar mais de perto a situação da estrutura e a cobrar uma solução definitiva para o espaço. Entre as ações realizadas, o vereador promoveu audiência pública para discutir o futuro da obra, realizou diversas visitas técnicas e organizou vistorias com outros vereadores, buscando mobilizar o poder público para destravar o projeto.

“Essa é uma luta que acompanho desde o início do mandato, passou a ser um desafio. Tem uma frase que diz: se for para desistir, desista de ser fraco. Eu nunca desisti e sempre tive convicção de que esse momento chegaria, mas foi difícil. Fizemos audiência pública, visitas ao local, mobilizamos outros vereadores e cobramos soluções para que essa obra finalmente saísse do abandono. Agora ver que ela caminha para ser entregue é uma vitória de Campo Grande”, afirmou.

Segundo o vereador, a conclusão do espaço representa mais do que o fim de uma obra parada há décadas. Para ele, trata-se da transformação de um símbolo de abandono em um equipamento público importante para a população.

“Durante muitos anos esse prédio representou um problema urbano, um espaço abandonado no coração da cidade. Agora ele passa a representar cultura, inovação e oportunidade para a população. É uma conquista coletiva”, destacou.

A expectativa é que o espaço seja entregue para abrigar estruturas ligadas à inovação, tecnologia e atividades culturais, transformando o antigo prédio inacabado em um novo pólo de desenvolvimento para Campo Grande.

Para Ronilço Guerreiro, a entrega do Centro de Belas Artes será um marco para a Capital. “Depois de mais de 30 anos, finalmente veremos esse espaço cumprindo um papel importante para a cidade. É uma vitória da população de Campo Grande”, concluiu.