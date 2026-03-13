sábado, 14/03/2026

Comissão de Saúde aprova regionalização de atendimento a autistas

Polos regionais substituem centros em todas as cidades

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Projeto cria centros de referência em polos regionais

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 93/25, que prevê a criação de centros regionais para diagnóstico e atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A proposta integra municípios em redes de atenção, facilitando o tratamento de casos complexos, e substitui a obrigatoriedade de centros em todas as cidades por polos regionais.

O relator, deputado Amom Mandel (Cidadania-AM), destacou a necessidade de capacitar profissionais da atenção primária para rastreamento e encaminhamento de pacientes. A iniciativa também incentiva pesquisas e testes adaptados à realidade brasileira, já que muitos diagnósticos atuais são apenas traduções de modelos estrangeiros. Mandel ressaltou que a união de municípios é essencial devido à limitação de recursos financeiros e humanos. O projeto seguirá para análise da Comissão de Constituição e Justiça antes de ser votado pela Câmara e pelo Senado.

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