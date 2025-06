Comissão de finanças e orçamento, presidida pelo vereador Otávio Trad, recebe 317 emendas referentes à LDO 2026

Presidida pelo vereador Otávio Trad, a Comissão de Finanças e Orçamento da Casa de Leis recebeu 317 emendas parlamentares referentes à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026.

Para o presidente da comissão, a participação dos vereadores é fundamental e as emendas permitem que os parlamentares apresentem de forma direta os interesses da população. “É o início da organização orçamentária para o próximo ano. Nós devemos buscar o equilíbrio financeiro, ressaltando a contribuição da população representada pelas emendas dos vereadores”, afirma.

De acordo com o parlamentar que é relator da LDO, são as emendas que garantem que as demandas dos bairros, das comunidades e dos diversos setores da sociedade civil sejam levadas em consideração na definição das políticas públicas e na distribuição dos recursos. “Nós, da comissão, seguimos trabalhando com seriedade e responsabilidade, sempre com foco na transparência e no compromisso com os interesses da população”, ressalta o parlamentar.

INOVAÇÃO – Como relator e presidente da comissão, o vereador Otávio Trad inovou ao disponibilizar para conhecimento dos 29 vereadores, todas as emendas recebidas ao projeto. “Dessa forma todos os parlamentares têm acesso às propostas que estão sendo analisadas, o que fortalece a confiança e a transparência do nosso trabalho”, destaca.

LDO – As diretrizes para a Lei Orçamentária de Campo Grande para o exercício financeiro de 2026 estão previstas no Projeto de Lei 11.777/25, do Poder Executivo. A previsão do orçamento é de R$ 6,66 bilhões para o próximo ano e a votação acontece no primeiro semestre deste ano.

A comissão é composta ainda pelos vereadores Landmark, Maicon Nogueira, Ronilço Guerreiro e Fábio Rocha.

Mirella Bernard

Assessoria de Imprensa do Vereador