quarta-feira, 28/01/2026

Comissão aprova parceria entre escolas e SUS para detectar câncer infantil

Projeto busca alerta precoce a pais e professores sobre sinais da doença

Milton
Publicado por Milton
Foto: Renato Araújo

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou em dezembro um projeto de lei que estabelece a participação obrigatória de escolas de educação infantil e ensino fundamental, públicas e privadas, em ações anuais voltadas à identificação de sinais de câncer em crianças e adolescentes. O objetivo principal é conscientizar pais, responsáveis e professores sobre sintomas iniciais da doença, permitindo encaminhamento médico mais rápido e aumentando as chances de diagnóstico precoce.

As atividades educativas e de vigilância deverão respeitar a autonomia das escolas e o calendário escolar, deixando claro que os profissionais de educação não terão qualquer responsabilidade clínica ou diagnóstica sobre os alunos. O projeto ainda prevê que o governo federal definirá, por regulamento, orientações para ações educativas, protocolos de rastreio, capacitação de profissionais e integração com programas de saúde já existentes, garantindo padronização e eficácia das iniciativas. A comissão aprovou a versão apresentada pelo relator, deputado Geraldo Resende (PSDB-MS), ao Projeto de Lei 2917/25, originalmente da deputada Flávia Morais (PDT-GO).

A alteração no texto visa dar maior flexibilidade às escolas e permitir que o governo estabeleça posteriormente os protocolos técnicos e modelos de formulários. Segundo o relator, a nova redação adapta o programa às condições locais, protege os dados de crianças e adolescentes e direciona recursos à prevenção e detecção precoce de câncer. A proposta seguirá agora para análise das comissões de Educação e de Constituição e Justiça e de Cidadania, e, para se tornar lei, ainda precisará ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Peru habilita primeiras plantas do Brasil para farinhas e hemoderivados

Milton - 0
O Serviço Nacional de Sanidade Agrária do Peru (Senasa) oficializou recentemente a habilitação das primeiras unidades brasileiras aptas a exportar farinha de carne e...
Leia mais

Abertas as inscrições para programa de educação no trânsito do Detranzinho

ANELISE PEREIRA - 0
Nesta segunda-feira (26/01), o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para escolas participarem do Programa de Educação para...
Leia mais

Morte de Orelha gera comoção entre famosos e protestos nas redes

Milton - 0
A Polícia Civil de Santa Catarina investiga a morte do cão comunitário Orelha, ocorrida na Praia Brava, em Florianópolis, após agressões que configuram maus-tratos...
Leia mais

As Dez Mais

ANELISE PEREIRA - 0
Sexta, 23 de janeiro de 2026. Hoje é dia de São Emerenciano Faltam 25 para o Carnaval Manchete do Correio do Estado: “XP lidera consórcio que assume a...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia