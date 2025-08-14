quinta-feira, 14/08/2025

Comercial intensifica treinosSubtítulo

Clube anuncia reforços e se prepara para estreia na Série B do Sul-Mato-Grossense

Milton
Publicado por Milton
Foto: EsporteMS

O Comercial segue a todo vapor na preparação para a disputa da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A equipe comandada por Tiago Batizoco entrou na segunda semana de treinos, com foco em atividades físicas, técnicas e táticas. A estreia está marcada para o dia 30, fora de casa, contra o Bataguassu.

Enquanto os trabalhos em campo evoluem, a diretoria colorada vem oficializando os nomes do elenco que buscará o acesso. Até agora, nove atletas foram anunciados, com destaque para o retorno do experiente zagueiro Maycon Douglas, de 37 anos, ídolo da torcida.

Outro veterano confirmado é o meia Cristiano, de 36 anos, que traz bagagem de clubes do Norte do país. O grupo mescla juventude e experiência, estratégia da comissão técnica para montar uma equipe equilibrada.

Além dos dois, foram apresentados os laterais Gabriel Paraguai, Jeffinho e Felipinho; os zagueiros Cristiano e Mateus Moura; os volantes Jakson Pereira e Edinho Guerreiro; e o goleiro Gabriel Batista.

A expectativa é de que mais nomes sejam anunciados nos próximos dias.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Armas são encontradas em telhado durante operação da PF em Campo Grande

Milton - 0
Agentes da Polícia Federal encontraram armas escondidas no telhado de uma casa no residencial Damha, em Campo Grande (MS), durante operação realizada na manhã...
Leia mais

Mãe é presa por deixar filhos sozinho em carro para comprar pizza

Milton - 0
Uma mulher de 32 anos foi presa em flagrante na última segunda-feira (11) após deixar seu filho de 4 anos trancado dentro do carro...
Leia mais

7ª Copa América de Basquetebol Master começa nesta sexta

Milton - 0
A 7ª Copa América de Basquetebol Master tem início nesta sexta-feira (15) no Ginásio União dos Sargentos, na zona oeste de Campo Grande. O...
Leia mais

Potência agrícola, Ponta Porã terá rodovia modernizada para ampliar escoamento e segurança viária

ANELISE PEREIRA - 0
Ponta Porã, segunda maior produtora de grãos de Mato Grosso do Sul e 21ª colocada no ranking nacional do agronegócio do Ministério da Agricultura,...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia