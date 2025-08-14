Comercial intensifica treinosSubtítulo

O Comercial segue a todo vapor na preparação para a disputa da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A equipe comandada por Tiago Batizoco entrou na segunda semana de treinos, com foco em atividades físicas, técnicas e táticas. A estreia está marcada para o dia 30, fora de casa, contra o Bataguassu.

Enquanto os trabalhos em campo evoluem, a diretoria colorada vem oficializando os nomes do elenco que buscará o acesso. Até agora, nove atletas foram anunciados, com destaque para o retorno do experiente zagueiro Maycon Douglas, de 37 anos, ídolo da torcida.

Outro veterano confirmado é o meia Cristiano, de 36 anos, que traz bagagem de clubes do Norte do país. O grupo mescla juventude e experiência, estratégia da comissão técnica para montar uma equipe equilibrada.

Além dos dois, foram apresentados os laterais Gabriel Paraguai, Jeffinho e Felipinho; os zagueiros Cristiano e Mateus Moura; os volantes Jakson Pereira e Edinho Guerreiro; e o goleiro Gabriel Batista.

A expectativa é de que mais nomes sejam anunciados nos próximos dias.