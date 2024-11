Com Zé Gotinha, secretarias de Saúde e de Educação fortalecem cobertura vacinal nas escolas

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da coordenadoria de Imunização e PSE (Programa Saúde na Escola) e em parceria com a SED (Secretaria de Estado de Educação), realiza iniciou ontem (4) a estratégia ‘Aluno Imunizado’. A iniciativa vai até 14 de novembro e tem o objetivo de revisar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes da rede pública de ensino para assegurar que todas as vacinas do calendário vacinal estejam atualizadas.

O início da estratégia ‘Aluno Imunizado’ foi marcado por um momento especial para as crianças do CEI Zedu (Centro de Educação Infantil – José Eduardo Martins Jallad), em Campo Grande: a presença do Zé Gotinha, símbolo da vacinação no Brasil.

Com sua figura amigável e reconhecida em todo lugar, o Zé Gotinha levou alegria e descontração ao ambiente, interagindo com os pequenos e reforçando de maneira lúdica a importância das vacinas para a saúde. As crianças ficaram encantadas com a visita, participando ativamente e demonstrando entusiasmo ao lado do personagem, que tem sido um grande incentivador da imunização infantil ao longo dos anos.

Segundo a coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger, a estratégia ‘Aluno Imunizado’ também cumpre um papel educativo, conscientizando famílias e alunos sobre a importância da vacinação para a saúde coletiva. Com isso, a SES espera não apenas monitorar, mas também elevar os índices de imunização entre os estudantes, promovendo um ambiente escolar mais seguro e saudável.

A verificação das cadernetas de vacinação é uma etapa essencial para o controle das doenças imunopreveníveis. A equipe de saúde, ao analisar os documentos de imunização dos alunos, emitirá a DVA (Declaração de Vacinação Atualizada), um comprovante que pode ser solicitado aos pais no momento da matrícula escolar. Essa exigência tem como objetivo reforçar a cobertura vacinal no estado e garantir que as crianças estejam protegidas contra diversas doenças, de acordo com a faixa etária.

“Essa iniciativa visa não só vacinar as crianças e adolescentes, mas também garantir que cada aluno tenha a DVA, atendendo a uma lei estadual de 2010 que exige a apresentação da caderneta de vacinação atualizada no ato da matrícula. Além de verificar se há vacinas em atraso, orientamos os pais a buscar a unidade de saúde quando necessário, e emitimos a DVA para facilitar o processo de matrícula”, explicou Ana Paula.

A ação ‘Aluno Imunizado’, que começou nesta segunda-feira (4), está sendo realizada em diversas escolas do estado, tanto municipais quanto estaduais. Em Campo Grande, a meta é cobrir pelo menos 30% das escolas, enquanto nas cidades do interior, onde o número de escolas é menor, a estratégia será aplicada em todas. A expectativa é que essa campanha fortaleça a proteção da saúde nas escolas e facilite a regularização das carteirinhas para a rematrícula do próximo ano letivo.

A apresentação da DVA é fundamental para assegurar a proteção da saúde do próprio aluno e de toda a comunidade escolar. Esse documento confirma que o estudante recebeu todas as vacinas obrigatórias, conforme o calendário vacinal, reduzindo o risco de surtos de doenças imunopreveníveis, como sarampo e caxumba, no ambiente escolar.

“A DVA já é exigida desde o ano passado no momento da matrícula. E este ano, para facilitar a emissão do documento, estamos implementando a estratégia ‘Aluno Imunizado’. Em vez de os pais precisarem ir ao posto de saúde — o que nem sempre é fácil —, nossa equipe realiza a verificação das cadernetas de vacinação diretamente na escola. Isso não só ajuda na atualização da vacinação, como também nos permite identificar quais vacinas as crianças ainda precisam tomar”, esclareceu a gerente de Atenção à Saúde do Adolescente da SES e técnica do PSE, Carla Costa.

Para a diretora do CEI Zedu, Fátima Mack, a parceria com a equipe de Imunização é fundamental, já que as vacinas previnem diversas doenças que podem afastar as crianças das aulas e se espalhar facilmente em um ambiente escolar, onde há muita interação.

“Essa ação é de suma importância e os pais estão participando, trazendo as carteirinhas de vacinação para emitirmos a ‘Declaração de Vacinação Atualizada’. Tivemos a surpresa e a alegria de contar com a presença do Zé Gotinha. Ele veio interagir com nossas crianças, que certamente chegarão em casa felizes e contando aos pais sobre a visita especial de hoje. É um trabalho de muita gratidão e união”, enalteceu Fátima.

Ao atuar diretamente nas escolas, a estratégia ‘Aluno Imunizado’ contribui para um acompanhamento mais próximo da situação vacinal dos estudantes, ajudando a identificar casos de atraso nas doses recomendadas e possibilitando uma orientação direta para as famílias sobre a importância de manter a caderneta de vacinação em dia.

“Essa estratégia, já fortalecida desde o ano passado, continua crescendo no Programa Saúde na Escola, que tem a situação vacinal como um de seus principais eixos de trabalho. A parceria tem se mostrado muito eficaz e importante”, completou Carla.