Com mais de 21 mil inscritos, Governo de MS realiza prova escrita de concurso da Polícia Civil neste domingo

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SAD (Secretaria de Estado de Administração) e da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), realiza neste domingo (14) a prova escrita objetiva do concurso da Polícia Civil para o cargo de Agente de Polícia Judiciária.

Ao todo, 21.422 candidatos estão aptos a participar do certame que oferece 300 vagas na função de Investigador de Polícia Judiciária e 100 para a função de Escrivão de Polícia Judiciária.

A prova será realizada em Campo Grande e terá duração de 5 horas, com abertura dos portões às 12h e fechamento às 13h, impreterivelmente, observando-se o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul. A aplicação da prova objetiva terá início 30 minutos após o fechamento do portão de acesso.

Conforme informações do Instituto Avalia, empresa realizadora da prova, o candidato deverá consultar e imprimir o Cartão de Informação do Candidato, que está disponível no endereço eletrônico www.avalia.org.br, onde está informado o local designado para realização da prova. Ao todo serão 18 locais de prova para acomodar todos os candidatos inscritos.

Cada candidato deve comparecer no endereço, com antecedência mínima de 60 minutos do horário fixado para o fechamento dos portões, portando o cartão de informação impresso, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, que não apague, fabricada em material transparente, e da via original de seu documento de identificação com foto.

Somente serão aceitos os originais físicos dos documentos com foto (confira a relação no Edital), devendo ser apresentado, preferencialmente, aquele utilizado no momento da inscrição. Não serão aceitos, para identificação do candidato, quaisquer documentos não previstos no edital, além de protocolos, cópias autenticadas, documento digital acessado de forma online que não seja através de aplicativo do Governo Federal.

Para conferir todas as informações sobre o concurso da Polícia Civil, consulte o Edital de convocação para a prova acessando o Portal de Concursos ou o Diário Oficial Eletrônico n. 11.933, de 8 de setembro de 2025.