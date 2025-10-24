sexta-feira, 24/10/2025

Com mais 100 cartas-consultas aprovadas, FCO já destinou R$ 2,38 bilhões de recursos para MS em 2025

Reunidos na manhã dessa quinta-feira (23), em formato híbrido, com transmissão a partir da sala de reuniões da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), os membros do CEIF/FCO (Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) aprovaram mais 100 cartas-consultas que pleiteiam financiamentos no valor de R$ 250.775.699,32.

Essa foi a 10ª reunião ordinária do Conselho no ano, sendo presidida pelo secretário executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Semadesc, Rogério Beretta.

Das 100 cartas-consultas aprovadas, 15 enquadram-se na linha FCO Empresarial e totalizaram R$ 24.474.663,51, sendo que 11 se referem a investimentos nos setores de Comércio e Serviços, duas no setor de Turismo Regional e outras duas na Indústria.

As demais 85 cartas-consultas são da linha FCO Empresarial e se dividem nos seguintes setores: Aquisição de Máquinas (36), Reforma de Pastagens e Avicultura (10 cada), Aquisição de Bovinos (8), Correção de Solo (6), Irrigação (5), Retenção de Matrizes e Armazenamento (3 cada), os setores de Pecuária Leiteira, Cana-de-Açúcar, Floresta e Benfeitorias e Construções tiveram uma carta-consulta aprovada, cada.

Com mais essas 100, já foram aprovadas pelo CEIF/FCO 1.145 cartas-consultas em 2025, sendo 904 da linha FCO Rural e 241 do FCO Empresarial, totalizando R$ 2.380.560.397,31.

Mato Grosso do Sul dispõe de R$ 2,7 bilhões para financiar projetos pelo FCO em 2025. São recursos com juros acessíveis, facilidades na contratação e liberação, que visam apoiar o desenvolvimento do Estado.

O CEIF/FCO é um órgão colegiado de deliberação coletiva, vinculado à Semadesc e composto por representantes de órgãos públicos e entidades de classe produtora e trabalhadora, que têm como objetivo principal contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região, através da aplicação dos recursos tributários definidos em programas de financiamento aos setores produtivos.

