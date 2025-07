Colgate encerra produção de creme dental no Brasil após denúncias.

A Colgate-Palmolive anunciou essa semana a suspensão da fabricação do creme dental Colgate Total Prevenção Ativa Clean Mint no Brasil. A decisão ocorre após a fabricante receber mais de 1.200 queixas de reações alérgicas encaminhadas à Anvisa relacionadas ao uso dos produto. Vários consumidores relataram sintomas adversos devido ao uso dos produto, como ardência, aftas e inchaço nos lábios. Segundo alguns dentistas nas redes sociais, as reações podem estar relacionadas à componentes do aromatizante do produto.

À princípio a Anvisa suspendeu a venda do creme dental por 90 dias, mas como as reclamações continuavam a ser relatadas, o órgão decidiu prorrogar a suspensão por tempo indeterminado. Durante este período, os consumidores continuaram a relatar dificuldades para falar ou engolir após o uso do produto. A mudança recente na fórmula, que substituiu o fluoreto de sódio por fluoreto de estanho, está sendo analisada como um possível fator das reações adversas registradas.

Além da versão Clean Mint da pasta dental Colgate, a versão Carvão Ativado também vem enfrentando queixas, o que levanta preocupações sobre a segurança das novas fórmulas da pasta dental da marca. De acordo com o Procon-SP, consumidores afetados por reações podem solicitar o reembolso de gastos médicos desde que se tenha comprovação documental de que a causa é o uso do creme dental. Os pedidos podem ser feitos diretamente no portal do Procon ou pela via judicial. Para casos de danos morais, é necessário recorrer à Justiça. A Colgate mantém a afirmação de que seus produtos são seguros e atendem às normativas internacionais e disponibiliza suporte aos usuários pelo telefone 0800-703-7722 ou pelo site oficial.