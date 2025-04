COBRAPOL tem novo presidente: Giancarlo Miranda

Giancarlo Corrêa Miranda é o novo presidente da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (COBRAPOL). A posse ocorreu durante o XXVI Congresso Nacional da entidade, realizado de 9 a 12 de abril, em Salvador/BA, após a renúncia do então presidente Adriano Bandeira.

Até então vice-presidente, Giancarlo assume o comando da COBRAPOL e permanecerá no cargo até o fim do mandato atual, em 2026. Sua nomeação representa um marco histórico: ele é o primeiro dirigente da entidade oriundo de Mato Grosso do Sul. Além de ser o primeiro da região Centro-Oeste (fora o DF) a ocupar o posto.

A COBRAPOL representa os interesses dos policiais civis em todo o país e atua na defesa da categoria e no fortalecimento da segurança pública nacional.