Cobra de 2 metros é achada em berço de bebê

Uma família de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, levou um susto na última quarta-feira (30/7) ao encontrar uma cobra de cerca de dois metros dentro do berço do bebê. Felizmente, a criança não estava no local no momento. A serpente era uma caninana (Spilotes pullatus), espécie não peçonhenta comum em quase todos os biomas brasileiros, com exceção dos Pampas.

O biólogo Gilberto Ademar Duwe foi acionado para realizar o resgate e afirmou que a operação foi tranquila. “Essa é uma cobra ágil e muito importante para o equilíbrio ambiental, pois se alimenta de roedores, lagartos e até outras cobras”, explicou.

Segundo o Instituto Butantan, a caninana costuma buscar abrigo em áreas urbanas, especialmente durante períodos de calor ou seca. Após o resgate, o animal foi devolvido com segurança ao seu habitat natural. Duwe reforçou que serpentes não atacam por maldade, mas sim em busca de proteção.