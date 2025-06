Clube do MS leva 55 atletas ao Brasileiro Sub-18 de Atletismo

Mato Grosso do Sul marca presença histórica no Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-18 de atletismo, que acontece de 7 a 9 de junho em Cuiabá, Mato Grosso. Pela primeira vez, o estado envia sua maior delegação: 55 jovens atletas de 12 clubes diferentes. O evento será sediado no Centro Olímpico de Treinamento da UFMT e reunirá provas de pista, como 100m, 200m, 400m e 1500m, além de disputas técnicas e de campo.

O presidente da Federação de Atletismo de MS, Ageu de Oliveira, destacou o crescimento da modalidade no estado, atribuindo o sucesso ao trabalho dos clubes e técnicos locais. “O número recorde de participantes é reflexo do desenvolvimento constante do esporte em Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Com a maior delegação já enviada, o estado espera conquistar boas colocações e aumentar sua visibilidade no cenário nacional. Os jovens atletas estão motivados para buscar medalhas e índices que garantam participação em futuras competições, consolidando o atletismo sul-mato-grossense como referência no país.