segunda-feira, 8/09/2025

Clima e oferta global derrubam cotações de café, algodão e laranja

Setembro começa com oscilações nos preços de importantes commodities brasileiras; cenário climático, produtividade e estoques moldam expectativas do setor.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativo

As cotações do café, algodão e laranja começaram setembro sob forte influência do clima e das incertezas na oferta global. Após altas em agosto, o café robusta registrou quedas expressivas na primeira semana do mês, em um movimento de correção técnica e realização de lucros. Especialistas alertam que a volatilidade continuará marcando o mercado, com foco nas próximas safras e condições climáticas.

No caso do algodão, apesar do avanço da colheita em vários estados, os preços seguem pressionados. Mato Grosso, principal produtor, ainda colhe em ritmo mais lento. No mercado interno, a queda foi de 1,88% na última semana. Analistas apontam que a demanda externa, especialmente da Índia, pode dar fôlego ao mercado, mas incertezas tarifárias e logísticas ainda pesam.

Já o setor de laranja vive cenário misto: os preços no mercado físico sobem, mas os contratos futuros caem, refletindo expectativas de maior oferta. A baixa qualidade da safra 2025/26 limita ganhos no curto prazo, e os estoques de suco devem se estabilizar apenas em 2026, pressionando margens dos produtores.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

“Camaleoa” é presa pela Polícia em operação contra crime organizado

Milton - 0
Na última sexta-feira (29), o DRACCO com o apoio da Polícia Militar, prendeu uma foragida da Justiça do Estado de São Paulo há 18...
Leia mais

As Dez Mais

Milton - 0
Segunda 8 de setembro de 2025. Hoje é o Dia de N. S. da Natividade. Manchetes do CORREIO DO ESTADO: “Ofensiva do MP no Pq. Do Prosa...
Leia mais

Papa canoniza Carlo Acutis, o “influencer” de Deus

Milton - 0
O papa Leão XIV canonizou no domingo (7) Carlo Acutis, adolescente italiano conhecido como o primeiro santo da geração millennial (nascidos entre 1981 e...
Leia mais

Detentas fazem motim em Bangu por causa da comida

Milton - 0
Sete detentas do Instituto Penal Djanira Dolores de Oliveira, em Bangu, protagonizaram um motim na noite desta segunda-feira (2), em protesto contra a qualidade...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia