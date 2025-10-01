quinta-feira, 2/10/2025

Ciúmes Mortal: Mulher esfaqueia marido dormindo

Valter Aita, de 41 anos, foi atacado com uma faca de cozinha enquanto ainda estava na cama. Investigação aponta obsessão e vigilância constante por parte da esposa

Milton
Publicado por Milton
Valter Aita, vítima de um crime brutal em Chapecó. Foto: Redes sociais

O fisiculturista Valter Aita (41) foi brutalmente assassinado pela esposa no dia 7 de setembro, em Chapecó/SC. Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime foi ciúmes. A mulher, que está presa, monitorava o marido por buracos feitos na parede do apartamento e enviava mensagens com ameaças, inclusive com emojis de facas.

A investigação aponta que Aita foi atacado com múltiplos golpes de faca enquanto acordava, com ferimentos na cabeça, rosto e tórax. Tentando fugir, ele deixou rastros de sangue até a escada, onde caiu inconsciente.

A suspeita chegou a filmar o companheiro em segredo e enviava mensagens de áudio com ameaças explícitas. Vizinhos afirmaram não ter ouvido brigas, apenas pedidos de socorro no momento do crime.

Conforme a polícia, a mulher já era foragida por tentativa de latrocínio no Rio Grande do Sul e teria agido por frustração com uma suposta traição.

Foto: Redes sociais/Reprodução
CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Execução em “terra de ninguém”: Vítimas são identificadas em Ponta Porã

Milton - 0
As autoridades brasileiras identificaram os três cidadãos paraguaios mortos a tiros em um refeitório comunitário em Ponta Porã, cidade fronteiriça com Pedro Juan Caballero....
Leia mais

Do tatame ao rádio: Projeto Dojô Alê Rodrigues visita o programa Boca do Povo

Josimar Palácio - 0
Alunos de karatê de Paraíso das Águas percorrem quase 300 km para conhecer a rádio Difusora Pantanal FM 101.9 e compartilhar experiências no esporte...
Leia mais

Suspeito de matar ex-delegado de SP morre em confronto

Milton - 0
Um dos suspeitos de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, morreu em confronto com a polícia no Paraná. Ele...
Leia mais

Alems aprova criação do “Dia Estadual do Leonismo” em MS, proposto por Coronel David

ANELISE PEREIRA - 0
A Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) aprovou nesta terça-feira (30), em segunda discussão, o projeto de lei de autoria do deputado...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia