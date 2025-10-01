Ciúmes Mortal: Mulher esfaqueia marido dormindo

O fisiculturista Valter Aita (41) foi brutalmente assassinado pela esposa no dia 7 de setembro, em Chapecó/SC. Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime foi ciúmes. A mulher, que está presa, monitorava o marido por buracos feitos na parede do apartamento e enviava mensagens com ameaças, inclusive com emojis de facas.

A investigação aponta que Aita foi atacado com múltiplos golpes de faca enquanto acordava, com ferimentos na cabeça, rosto e tórax. Tentando fugir, ele deixou rastros de sangue até a escada, onde caiu inconsciente.

A suspeita chegou a filmar o companheiro em segredo e enviava mensagens de áudio com ameaças explícitas. Vizinhos afirmaram não ter ouvido brigas, apenas pedidos de socorro no momento do crime.

Conforme a polícia, a mulher já era foragida por tentativa de latrocínio no Rio Grande do Sul e teria agido por frustração com uma suposta traição.