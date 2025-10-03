sexta-feira, 3/10/2025

Cinco são presos durante Operação Ferroviária em MS

Polícia Civil desarticula rede criminosa na região da “Favelinha”

Milton
Publicado por Milton
Foto: #UrundeyFM

A Polícia Civil de Ponta Porã deflagrou na manhã de quinta-feira (2) a “Operação Ferroviária”, que resultou na prisão de cinco pessoas envolvidas com o microtráfico e receptação. A ação ocorreu na região conhecida como Vila Ferroviária, popularmente chamada de “Favelinha”.

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, com apoio de diversas forças, como a Polícia Militar, Guarda Municipal de Fronteira e unidades especializadas, incluindo a Unidade Canina.

Durante a operação, os policiais apreenderam porções de cocaína e crack, balanças de precisão, dinheiro, celulares, além de produtos suspeitos de receptação. Também foram encontradas armas de fogo, entre elas uma espingarda calibre 12 e um revólver.

Os cinco detidos foram levados à delegacia e seguem à disposição da Justiça. As investigações continuam para localizar outros envolvidos.

