Cinco são presos durante Operação Ferroviária em MS

A Polícia Civil de Ponta Porã deflagrou na manhã de quinta-feira (2) a “Operação Ferroviária”, que resultou na prisão de cinco pessoas envolvidas com o microtráfico e receptação. A ação ocorreu na região conhecida como Vila Ferroviária, popularmente chamada de “Favelinha”.

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, com apoio de diversas forças, como a Polícia Militar, Guarda Municipal de Fronteira e unidades especializadas, incluindo a Unidade Canina.

Durante a operação, os policiais apreenderam porções de cocaína e crack, balanças de precisão, dinheiro, celulares, além de produtos suspeitos de receptação. Também foram encontradas armas de fogo, entre elas uma espingarda calibre 12 e um revólver.

Os cinco detidos foram levados à delegacia e seguem à disposição da Justiça. As investigações continuam para localizar outros envolvidos.