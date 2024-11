Cinco brasileiros estão entre os 25 melhores jogadores do século 21, aponta “TalkSport”

Cinco jogadores brasileiros foram destacados entre os 25 melhores do século 21 pela rádio inglesa “TalkSport”. O grande nome da lista foi Ronaldinho Gaúcho, que ficou com a terceira posição, atrás de Messi, o primeiro colocado, e Cristiano Ronaldo, que ocupa o segundo lugar. Além de Ronaldinho, Neymar, Ronaldo Fenômeno, Daniel Alves e Kaká também receberam menções honrosas.

Sobre Ronaldinho, a rádio destacou seu impacto único no futebol, afirmando que ele era capaz de deixar defensores célebres no chão com sua magia em campo. Na disputa entre Messi e Cristiano Ronaldo, a escolha por Messi foi justificada pela conquista da Copa do Mundo de 2022, que muitos acreditavam ser essencial para consolidar seu status de maior jogador da história.

Confira os 25 melhores jogadores do século 21, de acordo com a “TalkSport”

Karim Benzema

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Ronaldinho Gaúcho

Zinedine Zidane

Xavi

Andrés Iniesta

Thierry Henry

Kaká

Luis Suárez

Dani Alves

Andrea Pirlo

Philipp Lahm

Sergio Ramos

Luka Modric

Fabio Cannavaro

Gianluigi Buffon

Ronaldo Fenômeno

Zlatan Ibrahimovic

Mohamed Salah

Wayne Rooney

Luis Figo

Neymar

Kylian Mbappé

John Terry