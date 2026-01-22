Ciclo pecuário e o preço do boi

Oscilações no preço da arroba do boi refletem diretamente o ciclo pecuário, que alterna fases de baixa e alta influenciadas pelas decisões dos produtores. Na fase de baixa, a desvalorização incentiva o abate de fêmeas, aumentando a oferta de animais para abate, mas reduzindo a produção futura de bezerros. Com a menor oferta de reposição, inicia-se a fase de alta: os preços sobem, frigoríficos pagam mais pelo boi e os produtores retêm fêmeas para reprodução. Esse movimento, resultado do intervalo biológico de gestação e desmame, faz com que as decisões atuais só impactem o mercado anos depois.

O ciclo completo no Brasil dura em média 6 a 10 anos, com cada fase isolada entre 3 e 5 anos. Entender essa dinâmica é essencial para planejar a produção, investimentos e prever o preço da carne. Assim, a retenção ou abate de matrizes funciona como motor do ciclo e define a capacidade futura do setor. Mesmo com sistemas intensificados, fatores como clima e custos influenciam a duração das fases. Consumidores, investidores e produtores são impactados por essas oscilações que moldam o mercado nacional. A compreensão do ciclo pecuário torna-se, portanto, estratégica para todas as etapas da cadeia.