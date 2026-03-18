Chuva intensa causa alagamentos em Maracaju

Casas, escola e supermercado são invadidos pela água

Maracaju, a 159 km de Campo Grande, enfrentou fortes chuvas nesta quarta-feira (18), provocando enchentes em bairros como Cambaraí, Ipanema, Fortaleza, Vila Juquita, Centro e Guanabara. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram água invadindo residências, uma escola estadual e um supermercado atacadista, além de veículos impedidos de trafegar. A prefeitura abriu abrigo provisório na Arena Maracaju para acolher famílias afetadas, e a assistência social mobiliza doações de alimentos, roupas e itens de higiene. Segundo o Inmet, choveu cerca de 80 mm em uma hora, mas a Defesa Civil registrou 121 mm.

O prefeito Marcos Calderan (PSDB) afirmou que equipes municipais atuam para oferecer suporte e minimizar danos. O monitoramento meteorológico indica que a instabilidade se estende do norte ao sul do Estado, com risco de raios, ventania e granizo. O Inmet alerta para chuvas intensas, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de alagamentos e quedas de árvores.