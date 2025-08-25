Churrasco em família vira caso de polícia em Sidrolândia

Um churrasco em família acabou em violência na tarde de domingo (24), no Bairro São Bento, em Sidrolândia. Dois irmãos, de 27 e 28 anos, se envolveram em uma briga que terminou com ambos feridos — um com um corte no braço e o outro com um ferimento no tórax causado por um espeto.

Segundo o boletim de ocorrência, vizinhos ouviram gritos e pedidos de socorro, além de alguém gritando “larga a faca”. Quando a Polícia Militar chegou ao local, os envolvidos já haviam fugido. Uma testemunha contou que o desentendimento começou após um desentendimento familiar durante o churrasco.

Em diligência, os policiais encontraram um dos irmãos, que relatou ter tentado defender o pai e acabou esfaqueado. Em resposta, usou um espeto para atingir o outro irmão no tórax. O SAMU foi acionado e ambos foram socorridos.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.