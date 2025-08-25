terça-feira, 26/08/2025

Churrasco em família vira caso de polícia em Sidrolândia

Discussão entre irmãos durante confraternização familiar termina com feridos e registro policial por lesão corporal dolosa.

Foto: Babalizando MS

Um churrasco em família acabou em violência na tarde de domingo (24), no Bairro São Bento, em Sidrolândia. Dois irmãos, de 27 e 28 anos, se envolveram em uma briga que terminou com ambos feridos — um com um corte no braço e o outro com um ferimento no tórax causado por um espeto.

Segundo o boletim de ocorrência, vizinhos ouviram gritos e pedidos de socorro, além de alguém gritando “larga a faca”. Quando a Polícia Militar chegou ao local, os envolvidos já haviam fugido. Uma testemunha contou que o desentendimento começou após um desentendimento familiar durante o churrasco.

Em diligência, os policiais encontraram um dos irmãos, que relatou ter tentado defender o pai e acabou esfaqueado. Em resposta, usou um espeto para atingir o outro irmão no tórax. O SAMU foi acionado e ambos foram socorridos.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

