Chocolate Laka é recolhido do mercado por erro na embalagem

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do lote CC28525493 do Chocolate Branco Laka, produzido pela Mondelez Brasil Ltda, após a empresa identificar que o produto Laka Oreo foi erroneamente embalado com o rótulo do Chocolate Branco Laka. A falha na rotulagem faz com que os ingredientes informados não correspondam ao produto, além de omitir a presença de glúten, informação obrigatória por lei. Consumidores celíacos ou alérgicos ao glúten estão, portanto, expostos a riscos à saúde caso consumam o chocolate.

A medida de recolhimento é válida exclusivamente para o lote citado, e a comercialização, distribuição e consumo do produto estão suspensos. Paralelamente, a Anvisa também determinou a suspensão e recolhimento do Glitter e Glitter Holográfico da marca Flex Fest, fabricados pela AP Viola Artes e Festas Ltda. Os itens foram considerados impróprios para uso em alimentos por conterem materiais plásticos, o que representa risco à saúde caso sejam ingeridos.

A agência reforça a importância de que consumidores verifiquem os lotes dos produtos adquiridos e sigam as orientações de recolhimento, disponíveis nas resoluções publicadas no Diário Oficial da União. O cumprimento dessas determinações visa proteger a saúde pública e prevenir acidentes relacionados ao consumo de alimentos e produtos festivos inadequadamente rotulados ou contaminados.