sexta-feira, 6/02/2026

China proibe acesso à internet à noite para menores de 18 anos

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A China proibiu o acesso à internet à noite para menores de 18 anos visando a saúde mental e o bem-estar de crianças e adolescentes. O foco principal é reduzir o uso excessivo de telas, especialmente no período noturno, considerado crítico para o descanso e o desenvolvimento mental. Segundo o governo chinês, a decisão foi motivada pelo aumento de casos de dependência digital, ansiedade, insônia e queda no rendimento escolar entre jovens.

Segundo autoridades o acesso facilitado a vídeos curtos, jogos online e lives noturnas estimulavam o uso prolongado de celulares durante a madrugada, comprometendo o sono. Para combater esse tipo de problema, o governo chinês impôs uma restrição que funciona por meio do chamado “modo menor”, que bloqueia o acesso à internet entre 22h e 6h e impõe limites diários de uso conforme a idade. A função não causa um bloqueio geral da internet, mas disponibiliza controles técnicos integrados a dispositivos e aplicativos, que são obrigados a oferecer versões juvenis com restrições automáticas.

Jogos online, por exemplo, ficam inacessíveis à noite para menores, enquanto redes sociais reduzem recomendações algorítmicas e limitam interações. Para o governo chinês, a medida representa uma ação de saúde pública, buscando equilibrar o uso da tecnologia, melhorar a qualidade do sono e proteger a saúde mental das novas gerações. A medida faz parte de um conjunto de regras que reforçam a responsabilidade de plataformas digitais, fabricantes de celulares e serviços online na proteção do público jovem.

CATEGORIAS:
GERAL

