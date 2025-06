Chico Buarque faz cirurgia para aliviar pressão no cérebro

O cantor e compositor Chico Buarque foi submetido, nesta terça-feira (3), a uma cirurgia para diminuir a pressão intracraniana. O procedimento, que já estava programado, foi realizado no hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria do artista, a operação durou menos de uma hora e transcorreu sem intercorrências. Chico já foi levado para o quarto e apresenta bom estado de saúde. A expectativa é de que ele receba alta nos próximos dias.

A pressão intracraniana elevada é uma condição que pode afetar o fluxo de sangue e oxigênio no cérebro, sendo causada por diferentes fatores como traumas, infecções, tumores ou AVCs. Mesmo com a cirurgia agendada, Chico esteve no palco no último domingo (1º), ao lado de Gilberto Gil, em um show na Marina da Glória. Juntos, interpretaram “Cálice”, um clássico da MPB com forte conotação política.

A assessoria reforçou que o cantor está tranquilo e que sua recuperação segue dentro do esperado.