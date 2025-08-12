terça-feira, 12/08/2025

Chelsea Brasil garante vaga e encara Amarante nas quartas

Equipe sub-13 de Campo Grande vence Chapecó por 3 a 1 e segue firme na Taça Brasil de Futsal

Milton
Milton
Foto: cbfs

O Chelsea Brasil MS está nas quartas de final da Taça Brasil de Futsal Sub-13 após vencer o Chapecó (SC) por 3 a 1, nesta segunda-feira (11), na Goiana Arena, em Goiânia. A equipe de Campo Grande já havia estreado com vitória por 2 a 1 sobre o Uberlândia (MG) e lidera o Grupo B da competição.

Os gols da vitória foram marcados por João Vidal, duas vezes, e Lucas de Lima, que já soma dois tentos no torneio. A próxima partida será nesta terça-feira (12), ao meio-dia (horário de MS), contra o Amarante (RN), pelas quartas de final.

Com bom desempenho coletivo e destaque para os artilheiros, o time sul-mato-grossense segue invicto. As semifinais estão previstas para sexta-feira (15), e a grande final será no sábado (16), também na capital goiana.

A Taça Brasil Sub-13 reúne os melhores clubes do país e é uma vitrine para jovens talentos do futsal.

